Lando Norris busca asegurar el título; partirá desde la Pole Position en el Gran Premio de Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos.- Lando Norris sigue con un desempeño intratable en la última parte de la temporada 2025 de la Fórmula 1, pues consiguió otra pole position y con esta, podría asegurar el Campeonato de Pilotos para alguno de los pilotos de McLaren. El piloto inglés tuvo un magistral desempeño en condiciones de pista mojada e incluso tuvo una lluvia constante durante las primeras dos tandas.

Antes de que iniciaran las actividades, se había puesto en tela de juicio la cancelación de la carrera, pues durante varios días, fuertes lluvias azotaron Las Vegas, Estados Unidos, inundando las calles y hoteles aledaños al circuito callejero que pasa por 'The Strip'. Pese a la cantidad de diluvio, la pista se pudo drenar y las actividades comenzaron con normalidad, aunque una de las sesiones se vio interrumpida por un problema en una tapa de desagüe.

Esta fue la primera ocasión en que se tuvo una sesión de clasificación con lluvia desde el GP de Brasil del 2024; la FIA permitió la salida a pista de los monoplazas con un constante diluvio y se usaron por primera ocasión en la temporada los neumáticos 'Full Wet'. Lewis Hamilton tuvo la peor clasificación en su carrera desde el 2007, luego de una confusión con su escudería, pues comenzó la vuelta con medio segundo en el cronómetro, pero le pidieron que no empujara, por lo que arrancará en último lugar.

La Q2 tuvo un retraso de 10 minutos, pues los comisarios tuvieron que reemplazar una sección en la barrera de la protección en la curva 14, luego de que Alexander Albon tuviera un incidente. Lance Stroll estaba teniendo un gran desempeño, aunque un error lo dejó fuera en esta sesión, que fue liderada por George Russell.

Ya sin lluvia cayendo, pero aún con la pista mojada, comenzó la Q3, por lo que se dejaron de lado los neumáticos de lluvia y los 10 monoplazas salieron al circuito callejero con gomas intermedias. Luego de pelear contra el McLaren en todo el recorrido, Norris frenó el reloj en el 1:17.934, quedándose con la primera posición.

"Oh... No one else got a lap?" uD83DuDE05



A surprised Lando Norris crosses the line and secures pole position!#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/uVP8ZChXfV — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Lando Norris ha sido el piloto más constante en la última parte de la temporada, superando a su compañero de equipo, Oscar Piastri, y poniendo tierra de por medio con Max Verstappen. El británico consiguió la séptima pole de la temporada, aunque no tendrá una largada sencilla, pues partirá al lado del piloto de Red Bull.

