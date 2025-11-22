Les sale caro: Selección de Costa Rica paga indemnización al 'Piojo' Herrera tras su despido

Ciudad de México.- Bajo el mando de Miguel 'Piojo' Herrera, la Selección de Costa Rica protagonizó uno de sus peores fracasos en la época moderna, pues pese a estar entre los favoritos, no consiguió la clasificación a la Copa del Mundo 2026. Ante este resultado, se determinó el despido del 'Piojo', aunque no les saldrá nada barato, pues la Federación Costarricense de Futbol deberá indemnizar al estratega mexicano.

El combinado tico se perfiló para conseguir su boleto para la justa mundialista sin complicación, pues México, Estados Unidos y Canadá ya estaban clasificados por ser los países anfitriones, aunque el camino se complicó para la 'Sele'. Costa Rica llegó a la última jornada de las eliminatorias con pocas posibilidades de ingresar al Mundial 2026, aunque su empate sin anotaciones contra Honduras sentenció su futuro próximo.

#Deportes | "Mexicano, hijo de pu..": Tunden al 'Piojo' Herrera luego de que Costa Rica quede fuera del Mundial 2026 uD83DuDE21?https://t.co/ssOzbCobuc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

Luego de un día de que se consumó su fracaso, se anunciaba la destitución de Miguel Herrera como técnico al no poder clasificar a la Copa del Mundo 2026 y, en cambio, dejar dividendos de solo una victoria por cuatro empates en el Grupo C. Pese a ello, el 'Piojo' deberá recibir un finiquito al finalizar sus servicios, pues se maneja como si fuese cualquier otro empleo.

Esto fue confirmado por Osael Maroto, que preside la Federación Costarricense de Futbol, que, si bien no reveló la cantidad que se le dará al mexicano, confirmó que es menor a los 500 mil dólares que se le pagaron al técnico colombiano, Luis Suárez. De manera extraoficial, varios medios han relatado que el monto será algo cercano a los 25 mil dólares, lo que asciende a poco menos de medio millón de pesos.

Con su reciente fracaso, la Selección de Costa Rica cortó una racha de tres Copas del Mundo consecutivas con su participación, pues había conseguido la clasificación a Brasil 2014, donde fue su mejor resultado, ingresando a cuartos de final; también clasificaron a Rusia 2018 y Qatar 2022. La última justa mundialista que se perdieron fue la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

uD83DuDCDD La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre.https://t.co/SQUmN3uOd3 pic.twitter.com/Q33fmGyKdU — FCRF uD83CuDDE8uD83CuDDF7 (@fedefutbolcrc) November 21, 2025

Cabe recordar que en días recientes, se filtró la información de que la Selección de Costa Rica ya habría comenzado a buscar al que será su próximo entrenador y, de manera extraoficial, se reveló que el mexicano Luis Fernando Tena estaba en la mira de la FCF. El 'Flaco' dirigió a Guatemala, con quienes tampoco pudo clasificar, por lo que se especula que pueda ser despedido en las próximas semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui