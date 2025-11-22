Paulinho se declara listo para participar en la Copa del Mundo 2026 con CR7 y la Selección de Portugal

Toluca, Estado de México.- Paulinho ha sido uno de los extranjeros más rentables que han llegado a la Liga MX en las últimas décadas y se ha convertido en una de las piezas claves para el éxito reciente del Toluca. Luego de su gran rendimiento en el balompié mexicano, el delantero ha llamado la atención en la Selección de Portugal, por lo que podría ser llamado para acompañar a Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026.

Cuando faltan menos de siete meses para el inicio de la justa mundialista, Roberto Martínez, entrenador de Portugal, declaró que Paulinho estaba siendo considerado para participar con el equipo lusitano en el Mundial 2026 y en los próximos meses anunciará su decisión. "Paulinho está siendo muy constante, es un jugador que está jugando muy bien", comentó el estratega.

Al recibir esta información, João Paulo Dias, mejor conocido como Paulinho, se dijo estar entusiasmado por la oportunidad de volver a vestir la playera de su combinado nacional y compartir el vestidor con CR7. Así mismo, comentó que seguirá trabajando para mantener su nivel y recibir la convocatoria por parte de Roberto Martínez. "Estamos hablando de la selección de Portugal, que tiene grandes jugadores, y estoy trabajando para el día que me llamen".

De igual manera, apuntó que el hecho de participar en una justa mundialista y ser compañero de Cristiano Ronaldo en uno de los torneos internacionales más importantes es algo que le entusiasma y confía en que el llamado llegará. "Ronaldo cambió la historia de este deporte en Portugal y tal vez esta sea la mejor generación de jugadores y hay que ir con actitud, para ganar", agregó el portugués en un entrenamiento con el Toluca.

🔴 Avançado aproveitou ainda para elogiar Cristiano Ronaldo



Los Diablos del Toluca fueron el mejor equipo en el Apertura 2025 y finalizaron en la primera posición, posicionándose como un amplio favorito para llevarse el bicampeonato, aunque aún tiene rival por definir, que saldrá de la ronda del repechaje. Pese a eso, el Toluca se ha mantenido entrenando y su jugador estelar ha encontrado una nueva motivación para seguir dando el máximo durante cada incursión en la cancha.

Fuente: Tribuna del Yaqui