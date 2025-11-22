Polémica del futbol argentino; AFA regala el campeonato de liga a Rosario Central 'desde el escritorio'

Ciudad de México.- Una nueva polémica ha encendido el debate en el futbol argentino, pues la Asociación de Futbol Argentino (AFA) le entregó el campeonato de liga al equipo de Rosario Central desde una decisión tomada en la oficina. El cetro se le otorgó por haber sido el equipo con más puntos durante el certamen, pero fue una decisión que se tomó de última hora, pues no estaba contemplado al inicio de la temporada.

Así mismo, la decisión tomada por el organismo que dirige el 'Chiqui' Tapia ha llenado de confusión a los aficionados argentinos, pues llegó en días previos para que se comiencen a disputar los octavos de final del torneo Clausura 2025 de dicho país. A través de un comunicado en las redes sociales de la AFA, se informó que, luego de una supuesta consulta con el Comité Ejecutivo, se decidió por unanimidad establecer el título Campeón de Liga.

uD83CuDFC6 Rosario Central campeón de Liga 2025



En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.



También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió… pic.twitter.com/ubYqUD5brg — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 20, 2025

Dicho nombramiento se le otorgará al equipo que haya sumado más puntos en la tabla general anual; es decir, el club que junte más unidades en los dos torneos que se disputan en el año será acreditado como el Campeón de Liga, además de que dicho trofeo contará con validez oficial. Por consecuencia del sorpresivo nombramiento, los jugadores no pudieron celebrar ante su gente y la premiación se limitó a la entrega del trofeo en las oficinas de la AFA a Ángel Di María.

De manera oficial, el único equipo que se estableció en contra de dicho nombramiento fue Estudiantes de La Plata, que a través de sus redes sociales manifestó que la decisión fue tomada de manera unilateral y no fue sometida a votación como la AFA había asegurado.

El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 20, 2025

Así mismo, varios periodistas recibieron información desde adentro de la junta, que la Asociación de Futbol Argentino solo comentó que a Rosario Central se le iba a hacer un reconocimiento, pero que nunca se planteó la idea de que se le otorgaría un título. De igual manera, Guillermo Barros, técnico de Vélez Sarsfield, también se manifestó de manera irónica en una conferencia de prensa.

