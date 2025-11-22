Raúl Jiménez fue el héroe para el Fulham; el mexicano anotó gol para la victoria sobre el Sunderland

Ciudad de México.- El delantero mexicano, Raúl Jiménez, se convirtió en el héroe para el Fulham, pues con su anotación solitaria en la última parte del compromiso, lograron la victoria ante el Sunderland en el reinicio de la Premier League tras el parón internacional. El seleccionado nacional le brindó la cuarta victoria a su club, con lo que consiguen un respiro y se alejan de manera momentánea de los puestos de descenso.

El último gol de Jiménez fue antes de la fecha FIFA de octubre, cuando el Fulham se medía de visita contra el Aston Villa el 28 de septiembre; en ese partido, el mexicano se anticipó a la marca y con un certero cabezazo, venció al 'Dibu' Martínez, arquero rival. Con ese gol, Raúl llegó a las 60 anotaciones en la Premier League, aunque no todo fueron buenas noticias, pues terminó saliendo de cambio en solo 11 minutos tras recibir un golpe en el torso.

#Deportes | Raúl Jiménez anota gol pero abandona el partido por lesión; el Fulham cae ante el Aston Villa ?uD83DuDC4Fhttps://t.co/heWuLur3O4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 28, 2025

El 'Lobo de Tepeji' estuvo en el cuadro titular, lo que ha sido una constante en lo que se ha recorrido de la temporada 2025-2026 de la Premier League; pese a ser locales, el Fulham fue superado por varios lapsos del encuentro que estuvo a nada de adelantarse en el marcador. El mexicano estuvo batallando por encontrar los espacios para aparecer en el área y poder adelantar a su equipo hasta la última parte del encuentro.

Pasado el minuto 83, Jiménez se adelantó a la marca y, ante un centro que venía cerrando en los linderos del área chica, estiró la pierna derecha para meter un disparo al segundo poste, venciendo al arquero del Sunderland, que nada pudo hacer ante el remate tan cercano. Luego de la anotación, el Fulham se tiró en la zona defensiva para guardar el resultado que les daría un segundo aire en la tabla de posiciones.

GOOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZuD83CuDDF2uD83CuDDFD??



Raúl Jiménez volvió a anotar gol en la Premier League y le dio la victoria al Fulham en los últimos minutos, orgullo mexicanouD83DuDC4FuD83CuDFFB



pic.twitter.com/D7fyQ0tad0 — Roberto Haz (@tudimebeto) November 22, 2025

Raúl Jiménez pudo sacudirse una mala racha que arrastraba desde hace varias semanas; desde su gol contra el Aston Villa, el azteca fue baja de un compromiso y luego no pudo marcar ante el Arsenal, Newcastle, Wycombe, Wolverhampton y el Everton. Así mismo, formó parte de las últimas convocatorias con la Selección Mexicana, donde no pudo ser un factor determinante y quedó envuelto en una polémica.

#Deportes | Raúl Jiménez arremete contra la afición tras abucheos y gritos homofóbicos a la Selección Mexicana uD83EuDD2C??https://t.co/zMgrerCqhG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui