Real Madrid vs Elche; horarios y dónde ver EN VIVO la jornada 13 de LaLiga en México

Ciudad de México.- La jornada 13 de LaLiga traerá un duelo que en el papel es de trámite para el Real Madrid, aunque podría complicarse en el desarrollo, pues se medirán contra el Elche CF, equipo que buscará por todos los medios cambiar la tónica que ha mantenido. El conjunto 'Merengue' buscará retomar el liderato del certamen, luego de ser desplazado con la reciente victoria del Barcelona.

El Real Madrid se encuentra en la segunda posición de LaLiga, aunque con un partido menos que el conjunto blaugrana; los dirigidos por Xabi Alonso tienen 10 victorias, por un empate y una derrota, llegando a las 31 unidades, las mismas que el Barcelona. Por su parte, el Elche ha tenido un paso más complicado, pues de sus 12 compromisos, ha ganado en tres ocasiones, por seis empates y tres derrotas.

Antes del parón internacional por la fecha FIFA, el conjunto blanco tuvo la oportunidad de poner tierra de por medio mientras permanecía en el liderato, aunque no pudieron concretar el resultado contra el Rayo Vallecano y terminaron en empate. El Real Madrid no pudo aprovechar varios errores defensivos por parte de sus rivales y se fueron los 90 minutos sin anotaciones por ninguno de los dos bandos.

Por su parte, el Elche acumula cinco compromisos oficiales de LaLiga sin conocer el triunfo, pues su victoria más cercana llegó el 28 de septiembre, cuando se impusieron con marcador de dos goles por uno al Celta de Vigo. Desde entonces, la 'Franjiverde' tiene dos empates y tres derrotas, incluyendo el descalabro que sufrieron ante el Barcelona con anotaciones de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford.

Horarios para el Real Madrid vs Elche CF

Estadio: Estadio Manuel Martínez Valero, Elche, España

Fecha: Domingo, 23 de noviembre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports/Izzi

El Real Madrid mantiene un dominio absoluto en las estadísticas contra el Elche, pues de manera oficial, estas dos escuadras han sostenido 51 compromisos, de los cuales los 'merengues' se han quedado con 33 victorias, por solo seis de la 'franjiverde' y 12 empates. La última ocasión en que el Elche pudo vencer al Real Madrid fue hace más de una década.

