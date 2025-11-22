Yaquis de Obregón siguen en la cima del Standing con dos juegos por finalizar la primera vuelta de LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- A falta de solo dos juegos para que finalice la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, temporada 2025-2026, Yaquis de Obregón permanece en la primera posición del standing, aunque los equipos sucesores no aflojan el paso. 'La Tribu' ha permanecido en el liderato del circuito, aunque una derrota y combinación de resultados podría causar su desplome hasta la parte media de la tabla.

La novena cajemense sigue aferrada a la cima del standing, de la que se adueñó desde hace dos semanas, estableciéndose como el club más constante en toda la campaña; Obregón mantiene foja de 21 triunfos y 12 descalabros, dividiendo resultados en sus últimos 10 compromisos. Yaquis comenzó la serie del fin de semana con victoria ante Venados de Mazatlán, en lo que comenzó como un duelo de lanzadores y terminó con blanqueada a los del puerto.

La segunda posición se la quedan en solitario los Cañeros de Los Mochis, con marca de 20 triunfos y 13 derrotas, a solo un juego de diferencia de los obregonenses. Naranjeros de Hermosillo comenzó la serie con victoria, por lo que escaló hasta el tercer peldaño de la tabla, llegando a las 19 victorias y los 14 descalabros; con ese mismo récord se encuentran los Jaguares de Nayarit, aunque por dominio, quedan relegados un puesto.

La quinta posición de la tabla se la quedan los Charros de Jalisco; el conjunto tapatío ha tenido un paso complicado en la última semana, pues pasó de estar en el top 2 hasta la parte media con marca de 18 triunfos y 15 derrotas. Tomateros de Culiacán permaneció en la quinta posición, al igual que Águilas de Mexicali, luego de que el primer compromiso entre ambas novenas se tuviera que posponer por el clima en la ciudad fronteriza.

En el sótano del standing también se encuentra una disputa entre tres clubes que están a solo un juego de distancia; el Tucson Baseball Team es el mejor posicionado entre ellos, pues se queda con el octavo peldaño con récord de 12-21. Con solo 11 triunfos y 22 derrotas, empatan los Algodoneros de Guasave y Venados, aunque los porteños caen hasta la última posición por el dominio que mantienen sobre ellos los de Guasave.

Standing de la LAMP al 22 de noviembre

Fuente: Tribuna del Yaqui