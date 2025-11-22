Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en el segundo de la serie

Mazatlán, Sinaloa.- Los Yaquis de Obregón buscarán cerrar con broche de oro la primera vuelta en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, donde ha sido el líder en solitario durante las últimas dos semanas. Con solo dos compromisos por delante, 'La Tribu' saltará al Estadio Teodoro Mariscal en búsqueda de asegurar la serie ante unos Venados de Mazatlán que luchan por salir del sótano.

Los dirigidos por Gabe Álvarez se aferran al liderato de standing, aunque con solo un juego de ventaja ante su más cercano perseguidor; Yaquis tiene marca de 21 triunfos y 12 derrotas, siendo asediado de cerca por Cañeros de Los Mochis. Por contraparte, los porteños son el último lugar de la tabla, empatados en marca con Algodoneros de Guasave, aunque por criterios quedan relegados al fondo.

En el primer compromiso de la serie, el staff de lanzadores del conjunto cajemense se combinó para concretar una blanqueada ante Venados; Brandon Brennan vino desde el bullpen para ser el abridor y retiró tres entradas en blanco con solo un imparable permitido. Manuel Chávez se anotó su primera victoria del año luego de lanzar dos episodios con dos hits y Adolfo Ramírez cargó con el descalabro, al retirar solo una entrada y dos tercios de una carrera y cinco bases por bola.

La primera carrera de 'La Tribu' llegó en el segundo episodio con un imparable a los jardines de Alfredo Hurtado, enviando a la registradora a Víctor Mendoza; Miguel Guzmán ejecutó de manera excelsa un squeeze play, poniendo la pizarra en dos por cero. Sebastián Elizalde trajo una más en el cuarto episodio y el par de carreras restantes se dieron en la parte alta de la novena, con 'sac-fly' de Guzmán y otro imparable a las praderas de Hurtado.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán

Estadio: Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Sinaloa

Fecha: Sábado, 22 de noviembre

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/FOX/MegaSports

Yaquis enviará a la loma a su mejor carta de la temporada, pues tendrá por inicialista a Felipe González; el derecho tiene marca de tres triunfos y una derrota, además de 2.51 de ERA, compitiendo entre los líderes del circuito. Por los locales, Javier Solano será el encargado de abrir el encuentro y buscará su segunda victoria de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui