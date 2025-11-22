Yaquis gana serie en Mazatlán y cierran la primera vuelta en lo más alto de la LAMP

Mazatlán, Sinaloa.- Los Yaquis de Ciudad no bajaron su ritmo y cumplieron con las expectativas al superar 4-3 a los Venados en Mazatlán y con esto, quedarse con la última serie de la primera vuelta. Con el triunfo lograron apoderarse de la cima de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, ya que los Cañeros de Los Mochis no hicieron su trabajo y cayeron en la novena entrada ante los Jaguares de Nayarit, condicionando esto a la escuadra sonorense a embolsarse los 10 puntos.

Noche deremontadas

El segundo de la serie en Teodoro Mariscal fue un auténtico choque monticular, debido a que en el cierre de la quinta se rompió el cero en el marcador, cortesía de Venados. Miles Simington castigó al inicialista Felipe González con un triplete productor de dos carreras; posteriormente, el veterano Ramiro Peña pondría la tercera rayita en la pizarra con un imparable remolcador.

Serie para los YaquisuD83CuDFF9



La Tribu asegura compromiso en Mazatlán y se mantiene en la cimauD83EuDEE1



PG Nick Gardewine

PP Braulio Torres-Pérez

SV Efraín Contreras



Presentado por: @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/fmKqdjj7hs — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 23, 2025

Después de un gran trabajo de bullpen por parte de los locales, donde Javier Solano, Édtar Torres y Jesús Ríos maniataron la ofensiva de los líderes, la respuesta de Yaquis llegó en la séptima con un explosivo rally de cuatro frente a los envíos de Alexandro Tovalin.

Riley Unroe comenzaría al mandar la pelota a volar con Allen Córdoba en las almohadillas. Mientras que 'Tito' Valenuela igualaría los cartones con sencillo, para darle paso a Víctor Mendoza, que pegó el imparable con el que Yaquis le dio la vuelta al juego. La victoria fue para Nick Gardewine, quien entró al relevo por González; el descalabro cargó para Tovalin, mientras que Efraín Contreras se apuntó su noveno salvamento de la temporada.

Ahí viene la TribuuD83CuDFF9



Tablazo de Unroe acerca a los @yaquis_oficial al marcador uD83DuDE0E#LigaARCO? pic.twitter.com/yqk5IvqDzA — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 23, 2025

En la cima

Este domingo, la Tribu de Cajeme buscará sacar la ‘escoba’ en terreno ajeno. El encargado de saltar a la lomita de los disaron será Orlando Lara. A su vez, Venados mandará al ligamayorista José Urquidy, por lo que se espera un gran choque de pelota.

Yaquis, con la victoria de este sábado y el descalabro de Cañeros, cumplió con su primer objetivo, que era terminar en el primer lugar de la tabla en la primera mitad del torneo, premiando con eso el gran trabajo que está haciendo Gabe Álvarez en su primera campaña en la LAMP como manager.

Fuente: Tribuna del Yaqui