Hermosillo, Sonora.- Sergio 'Yoreme' Mendoza dio un paso decisivo en su camino al título mundial al vencer por nocaut a Mpumelelo Tshabalala a los 2:52 del tercer asalto, resultado que lo convierte en el retador oficial al campeonato minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), actualmente en manos del tailandés Thanongsak Simsri.

Mendoza dedicó los primeros dos rounds a descifrar los desplazamientos del sudafricano, cuyos constantes cambios de ritmo obligaron a un inicio de estudio. En el arranque del tercer episodio modificó la estrategia y avanzó con mayor presión, buscando cerrar espacios. La insistencia al cuerpo marcó la diferencia. Un golpe a las zonas blandas envió a Tshabalala a la lona por primera vez y, aunque logró ponerse de pie, quedó limitado en movilidad. Mendoza mantuvo el castigo al torso y conectó un gancho al hígado que definió la pelea a segundos del final del round.

'Yoreme' Mendoza noquea a Tshabalala y se convierte en retador oficial por el cinturón de la FIB

Cae 'La Rockera' Guzmán

En la contienda coestelar, Ana 'La Cachorra' Miramon sorprendió al imponerse por decisión unánime a Alejandra 'La Rockera' Guzmán con tarjetas de 78-74, 77-75 y 78-74. Miramon estableció el ritmo desde el inicio con volumen y velocidad, desactivando el ataque de Guzmán y cortando su racha de tres victorias.

En otros resultados de la función, Eduardo 'Koreano' Ramírez superó a Carlos Daniel Valenzuela por nocaut al 1:19 del quinto round. El polaco Fiodor Czerkaszyn derrotó por nocaut técnico en el primer round al veterano Jhony Navarrete. Juan Salvador Hernández, originario de Gómez Palacio, Durango, venció por decisión unánime a Jesús Ariel Pérez, de Ciudad de México. En duelo parejo, Giovanni 'México' Martínez y Jonathan 'Gringo' Cuamea terminaron en empate mayoritario.

Cae 'La Rockera' Guzmán

Fuente: Tribuna del Yaqui