AC Milan vs Inter de Milan; horarios y dónde ver EN VIVO a Santiago Giménez en el Derby de la Serie A

Ciudad de México.- Uno de los duelos más esperados y con las rivalidades más fervientes en el balompié internacional llegará en la jornada 12 de la Serie A, cuando se celebre una nueva edición del Derby entre el AC Milan y el Inter de Milan. El Stadio Giuseppe Meazza representará el posible regreso a las canchas del mexicano Santiago Giménez, luego de no tener actividad en varias semanas.

'Santi' presentó un problema de tobillo durante la jornada 9 de la Serie A, cuando los 'Rossoneri' se enfrentaron al Atalanta; Giménez fue golpeado por un defensor rival, por lo que tuvo que ser revisado por el cuerpo médico y terminó saliendo de cambio al minuto 62. Por ese mismo percance, no formó parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de noviembre, donde el 'Tricolor' se enfrentó a Uruguay y Paraguay.

#Deportes | 'Santi' Giménez enciende las alarmas por su lesión; se perderá la convocatoria de la Selección Mexicana ?uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/3bQ1RD9xCA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

De entre los dos equipos, el Inter de Milán es el equipo que se encuentra mejor posicionado, pues se ubica en la tercera posición, luego de conseguir ocho victorias y tres descalabros en los 11 partidos disputados; así mismo, mantienen una racha de tres victorias consecutivas. Los 'Nerazzurri' vienen de vencer a la Lazio con marcador de dos por cero, siendo Lautaro Martínez y Ange-Yoan Bonny los anotadores.

Por su parte, el AC Milan queda relegado en el quinto peldaño de la tabla, por lo que de momento se encuentra fuera de los lugares para la clasificación a la Champions League; los 'Rossoneri' tienen seis triunfos, cuatro empates y un descalabro en la actual temporada de la Serie A. Los dirigidos por Massimiliano Allegri empataron a dos anotaciones en su compromiso más reciente, siendo su última victoria la del 2 de noviembre sobre la Roma.

Horarios para el AC Milan vs. Inter de Milán de la Serie A

Estadio: Estadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia

Fecha: Domingo, 23 de noviembre

Horario: 13:45 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Disney+

Your Rossoneri line-up for the derby uD83DuDCAA



Brought to you by uD835uDDDEuD835uDE02uD835uDDFAuD835uDDF5uD835uDDFC uD835uDDE7uD835uDDF6uD835uDDFFuD835uDDF2 pic.twitter.com/yrC5C0cqpH — AC Milan (@acmilan) November 23, 2025

Dicho encuentro será de pronósticos reservados, pues, pese a que los antecedentes históricos favorecen al AC Milan, el Inter llega en un mejor momento y, en caso de conseguir una victoria, podría retomar el liderato de la Serie A. En sus últimos cinco compromisos, el AC Milan se ha quedado con tres victorias, mientras que los juegos restantes finalizaron en empate.

Fuente: Tribuna del Yaqui