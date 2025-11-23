Como en los viejos tiempos; Cowboys remontan y le sacan el triunfo a los Eagles

Texas, Estados Unidos.- En una jornada con tintes históricos en el AT&T Stadium, Brandon Aubrey anotó un gol de campo de 42 yardas cuando expiraba el tiempo, después de que Dak Prescott guiara a Dallas en una remontada de 21 puntos y los Cowboys vencieran a los Philadelphia Eagles 24-21 el domingo.

En su primer juego en el AT&T Stadium desde la muerte del ala defensiva Marshawn Kneeland, los Cowboys (5-5-1) convirtieron en su tercera oportunidad en el último cuarto para extender la racha ganadora de Prescott en casa contra rivales de la División Este de la NFC a 19.

En este encuentro, Prescott batió el récord de la franquicia de yardas por pase de Tony Romo, lanzando para 354 yardas y dos touchdowns, y también lanzándose sobre la línea de gol en una carrera de 8 yardas que empató al inicio del último cuarto. Prescott tiene 34.378 yardas frente a las 34.183 de Romo.

Los Eagles, campeones defensores de la Super Bowl (8-3), siguen en buena posición para ser los primeros campeones en repetir en la NFC Este desde que ganaron cuatro títulos consecutivos entre 2001 y 2004, pero la ofensiva volvió a la forma que ha frustrado a A.J. Brown después de que el receptor estrella tuviera un papel importante en la ventaja de 21-0 a principios del segundo cuarto.

Hurts fue presionado por la defensiva rival

Filadelfia perdió con una ventaja de al menos 21 puntos por primera vez desde 1999, cuando Arizona venció a los Eagles 25-24. Fue la primera victoria de Dallas cuando iban perdiendo por tres touchdowns desde que los Cowboys vencieron a los Rams 34-31 en 2014.

Prescott es el mejor pasador en la historia de Dallas

Pickens anotó el primer touchdown de Dallas con una recepción de 1 yarda, y CeeDee Lamb anotó un pase de 48 yardas para preparar el primer touchdown de Brevyn Spann-Ford en una carrera de 4 yardas, acercando a Dallas a un touchdown al final del tercer cuarto.

Osa Odighizuwa dio a los Cowboys una oportunidad más al capturar a Jalen Hurts en tercera oportunidad con 1:52 restantes. Los Cowboys pudieron agotar el reloj para preparar el gol de campo ganador tras una recepción de 24 yardas de Prescott a George Pickens, quien tuvo nueve recepciones para 146 yardas y un touchdown.

Fuente: Tribuna del Yaqui