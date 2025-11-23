¡Está 'on fire'! El Miami Heat suma otra victoria en su visita a los 76ers

Filadelfia, Estados Unidos.- El Miami Heat está más encendido que nunca en la campaña de la NBA, y encabezado por Norman Powell y Kel'el Ware conquistaron su cuarta victoria consecutiva con un triunfo por 127-117 sobre los Philadelphia 76ers el domingo, para apuntarse su segundo triunfo en gira.

Powell anotó 32 puntos y Ware sumó 20 puntos y 16 rebotes, mientras que el mexicoamericano Jaime Jacquez Jr. anotó 22 puntos, y Bam Adebayo aportó 18 para los Heat que le arrebató a los Cavaliers (11-6) el tercer lugar de la Conferencia Este y mandó a los Sixers (9-7) al noveno lugar.

#HEATWin FINAL: HEAT 127, 76ers 117



uD83DuDD25 Powell: 32pts, 4rebs, 2stls

uD83DuDD25 Jaquez Jr.: 22pts, 7asts

uD83DuDD25 Ware: 20pts, 16rebs, 2stls

uD83DuDD25 Adebayo: 18pts, 13rebs pic.twitter.com/73yt6ia9HI — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 23, 2025

El ataque de Philadelphia lo encabezó Tyrese Maxey con 27 puntos. Maxey llegó al encuentro como segundo en la NBA en anotación con 33.4 puntos por partido, y venía de un récord personal de 54 puntos en la victoria por 123-114 en la prórroga del jueves en Milwaukee.

Adebayo contribuyó a la victoria del Heat

Los Sixers jugaron sin el exMVP Joel Embiid por séptimo partido consecutivo. Embiid (gestión de lesiones en la rodilla derecha) se ha perdido 10 de los 16 partidos esta temporada. Andre Drummond añadió 14 puntos y 23 rebotes para los 76ers. El novato VJ Edgecombe (tensión en la pantorrilla izquierda) también estuvo fuera para jugar en Filadelfia.

Los Sixers lucieron un uniforme retro

Miami dominó el partido durante todo el encuentro, aunque los 76ers se acercaron a 105-103 con 8:28 restantes tras la bandeja de Trendon Watford. Pero el Heat anotó entonces 13 de los siguientes 15 puntos, culminados con una bandeja en carrera de Powell con 4:40 restantes, para ponerse por delante por 13.

Los 76ers le rindieron homenaje a los campeones de la Conferencia Este de 2001 por su 25 aniversario, y vistieron camisetas negras réplica de esa época. Allen Iverson, que fue nombrado MVP esa temporada, estuvo presente. Theo Ratliff tocó la ceremonial Campana de la Libertad antes del concurso. Ratliff ayudó a los 76ers a lograr un récord de 41-14 antes de que un traspaso a mitad de temporada lo enviara a Atlanta a cambio de Dikembe Mutombo.

Fuente: Tribuna del Yaqui