Estudiantes de La Plata recibe con protesta a Rosario Central tras el título impuesto por la AFA

La polémica suscitada en el futbol argentino sigue creciendo, pues Estudiantes de La Plata expresó su descontento contra la Asociación del Fútbol Argentino, luego de que le otorgaron el título de campeón a Rosario Central desde la oficina. En su primer partido desde el polémico nombramiento, el conjunto 'Canalla' fue recibido con un pasillo por sus rivales, aunque al momento de ingresar a la cancha les dieron la espalda en señal de protesta.

El anuncio se dio durante la mañana del jueves, 20 de noviembre, luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la LPF; el galardón se les otorgó por haber sido el club con más puntos de todo el año, juntando el Apertura y Clausura 2025 en una misma tabla. Dicha decisión tomó relevancia por la polémica que causó, debido a que este nombramiento provino por una supuesta decisión unilateral por parte del organismo presidido por el 'Chiqui' Tapia.

Rosario Central campeón de Liga 2025



En la reunión de Comité Ejecutivo de la LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de "Campeón de Liga" al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.



También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió…

En el inicio de los octavos de final del Clausura 2025, Rosario Central abriría en su casa, midiéndose contra Estudiantes de La Plata, quienes, según han asegurado varios periodistas, recibieron la instrucción por parte de los directivos de la AFA para realizar un homenaje a sus rivales. Previo a que los locales salieran al campo, los elementos de la 'Pincha' se colocaron en el tradicional pasillo, pero todo cambió de un minuto a otro.

En el momento en que los jugadores del Rosario Central pisaron el césped del Estadio Gigante del Arroyito, sus rivales se dieron la vuelta, dándoles la espalda en señal de protesta ante la mirada atónita de todos los asistentes y directivos. Algunas personas lo tomaron como un gesto de valentía protestando contra la medida tomada por la AFA, pero algunos otros los criticaron por pensar que era una falta de respeto para sus rivales.

SÍ SEÑORES EMOCIONA



LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES HICIERON EL PASILLO DE ESPALDAS CONTRA ROSARIO CENTRAL pic.twitter.com/tFimn5QreW — Toto (@palertermo) November 23, 2025

Según indican varios medios especializados de Argentina, dicha protesta fue una recomendación de Juan Sebastián Verón, exjugador y presidente del equipo platense. A final del encuentro, la victoria se la llevó Estudiantes de La Plata con una solitaria anotación de Edwuin Cetré.

El propio Estudiantes de La Plata fue el único equipo que protestó contra lo realizado por la AFA, usando sus redes sociales para dar a conocer su inconformidad respecto a las medidas establecidas, aunque ahora la externización llegó a las canchas. "En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025.

