Lando Norris y Oscar Piastri son DESCALIFICADOS del GP de Las Vegas por componentes fuera de reglamento

Las Vegas, Estados Unidos.- El Gran Premio de Las Vegas pudo haber sido el punto de inflexión en el Campeonato de Pilotos de la temporada 2025 de la Fórmula 1, pues los dos mayores contendientes para llevarse el título fueron descalificados. Luego de la revisión técnica de la FIA, Lando Norris y Oscar Piastri fueron eliminados debido a que uno de sus componentes no cumplió con las especificaciones.

En la carrera que recorre las partes más emblemáticas de Las Vegas, Estados Unidos, Max Verstappen se llevó la victoria, luego de un adelantamiento en la primera curva a Lando Norris, que partía desde la pole position, pero cometió un error, pasándose de frenada. El Gran Premio finalizó sin más contratiempos, aunque mientras se hacía la ceremonia del podio, comenzó a circular el rumor sobre la probable descalificación.

Dicho bisbiseo creció cuando la emisora de DAZN comenzó a seguir de cerca los movimientos que se suscitaban dentro del garage de McLaren; la televisora española relató que Andrea Stella, jefe de McLaren, canceló de última hora una entrevista con ellos. Así mismo, colocaron unos biombos para que no se pudieran observar los monoplazas, aunque se comprobó la presencia de los comisarios.

ÚLTIMA HORA: ¿Qué está pasando en el garaje de McLaren?



Han tapado la parte del garaje de Norris para que no se viera lo que está pasando en el garaje del británico



Jo Bauer está en el garaje de McLaren, y están haciendo chequeos



Andrea Stella iba a hablar con…

Mediante la cuenta oficial de X de la FIA, se publicaron un par de documentos donde se oficializaba la investigación contra los McLaren; la razón fue que los patines traseros de los monoplazas presentaron un desgaste excesivo y no cumplieron el espesor necesario. El organismo comentó que ambos pilotos y su equipo serían llamados a junta de comisarios para inspeccionar el caso a fondo.

Los McLaren desgastaron el fondo plano en exceso durante el GP de Las Vegas

Tras más de cuatro horas de reunión, se oficializó la descalificación para ambos pilotos, haciendo causa del Artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico. "Fueron medidos y se encontró que estaban por debajo del espesor mínimo de 9 mm especificado". Pese a esto, la FIA aclaró que la infracción no fue intencional, pero eso no los deslindaba de las consecuencias.

Norris había finalizado en la segunda posición, mientras que Oscar Piastri era cuarto hasta antes de la descalificación que llegó a cimbrar la lucha por el Campeonato de Pilotos de la F1. Lando sigue en el liderato con 390 unidades, pero ahora Piastri se encuentra empatado con Max Verstappen en puntos, a falta de dos Grandes Premios y una Sprint Race por disputar.

Fuente: Tribuna del Yaqui