Liguilla del Apertura 2025: Así se jugarán los cuartos de final de la fiesta grande del futbol mexicano

Ciudad de México.- Luego de una Apertura 2025 llena de polémicas y partidos emocionantes, llegó la hora de darle el paso a la fiesta grande del balompié mexicano, pues en un par de días darán inicio los cuartos de final de la Liguilla. Al momento, ya se tienen a siete de los ocho clasificados y el último invitado a la fase de eliminatorias directas provendrá desde la segunda ronda del Play-in de la Liga MX.

Tras la temporada regular, seis equipos consiguieron la clasificación directa a los cuartos de final, mientras que cuatro más ingresaron a la repesca para definir los últimos dos boletos. Xolos de Tijuana consiguió meterse luego de ganar su compromiso y, aunque Bravos de Juárez cayó ante el 'Xolaje', tendrá otra oportunidad de conseguir su ingreso.

Durante la tarde del 23 de noviembre se celebrará el partido entre los Bravos de Juárez y el Pachuca, siendo este el segundo duelo del repechaje; el ganador de este encuentro será el octavo clasificado, aunque, por posición, le tocará la llave más complicada. El que logre ingresar a la Liguilla desde la ronda del play-in se tendrá que medir ante los Diablos del Toluca, quienes finalizaron el Apertura 2025 en la primera posición.

La primera llave que está definida es la que enfrentará a la segunda posición del Apertura 2025, Tigres de la UANL contra los Xolos, que consiguieron su acceso mediante el repechaje. Por beneficios de la tabla, la ida se celebrará en tierras fronterizas y cerrará en el Olímpico de la UANL.

El segundo combate definido será entre el Cruz Azul, que finalizó el certamen en la tercera posición, contra Chivas del Guadalajara, que se convirtió en el último clasificado de manera directa, al quedar en el sexto lugar. En su duelo del Apertura 2025, 'La Máquina' se quedó con el triunfo; la ida se celebrará en la casa del 'Rebaño Sagrado', mientras que el cierre será en el Estadio Azulcrema.

La última ronda de los cuartos de final traerá una de las rivalidades más llamativas en los últimos años, además de ser el duelo más equilibrado de la primera fase, enfrentando a Águilas del América contra Rayados de Monterrey.

Aún con falta de confirmación oficial, los partidos de ida en los cuartos de final serán el 26 y 27 de noviembre, mientras que los compromisos de vuelta serán programados los días 29 y 30 del mismo mes, para dar paso a las semifinales del Apertura 2025.

