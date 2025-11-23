Los Chiefs sacan la casta para remontar y llevarse la victoria ante los Colts

Kansas City, Estados Unidos.- Del brazo de Patrick Mahomes, los Kansas City Chiefs protagonizaron una espectacular remontada en casa para quedarse con una dramática victoria de 23-20 ante los Indianapolis Colts el domingo, y con ello mantuvieron con vida sus aspiraciones de playoffs.

Mahomes tuvo su mejor actuación por aire de la temporada, al lanzar para 352 yardas, mientras Kareem Hunt corrió para 104 yardas y anotó un touchdown, pero fue el quinto gol de campo de Harrison Butker en el partido el que le dio el triunfo a los Chiefs en la prórroga.

También Rashee Rice contribuyó con ocho recepciones para 141 yardas, incluyendo dos cruciales en la serie de touchdown del empate de los Chiefs en el tiempo reglamentario y otra en la prórroga, después de que Kansas City (6-5) obligara a los Colts (8-3) a despejar en cuarta oportunidad.

Eso fue suficiente para que Butker finalizara el partido con un gol de campo de 27 yardas a falta de menos de dos minutos en la prórroga, lo que podría mantener vivas las esperanzas de playoffs de los Chiefs. Los actuales campeones de la AFC habían perdido sus dos partidos anteriores, y otra derrota ante uno de los equipos más en forma de la NFL el domingo habría dejado al equipo de Andy Reid necesitando mucha ayuda para volver a la postemporada.

Una serie de jugadas cuestionables y una peor ejecución, hicieron que los Colts desperdiciaran una ventaja de 20-9 en el último cuarto. En la recta final, casi se olvidaron por completo del running back Jonathan Taylor, dejando el partido en manos de Daniel Jones, lo que permitió a Mahomes y compañía montar una remontada que inyectó algo de vida en una temporada mediocre.

Tal y como lo ha hecho tantas veces en su carrera, Mahomes volvió a armar una remontada. Avanzó Kansas City 56 yardas antes de la carrera de touchdown de Hunt, luego Mahomes encontró a Rice para una conversión de dos puntos, acercando a un gol de campo con 8 minutos y medio por jugar. La defensa de los Chiefs se intensificó, forzando una serie de tres y fuera por parte de la ofensiva número uno de la liga.

Daniel Jones terminó el partido con 181 yardas por pase y dos touchdowns, pero la mayor parte de esa producción llegó en la primera mitad. Jones completó solo 8 de 18 pases para 83 yardas en la segunda mitad.

Fuente: Tribuna del Yaqui