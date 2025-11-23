Los Yaquis tropiezan ante los Venados en el cierre de la primera vuelta de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- De la manera más inesperada, así fue como los Yaquis de Obregón sufrieron la derrota 2-1 en el tercer encuentro de la serie ante los Venados de Mazatlán, en duelo que puso fin a la primera vuelta de la temporada 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Con corredores en segunda y tercera y dos fuera en la parte baja de la décima entrada, el receptor de la Tribu, Néstor Ríos cometió un passed ball y permitió que Leo Germán anotara la carrera de la diferencia para que los porteños rescataron el último juego ante los visitantes en el 'Teodoro Mariscal'.

Walk off en MazatlánuD83CuDF0A



Leo Germán timbra la carrera de la ventaja en la décima entrada y los @venadosbase rescatan el juego del honoruD83EuDEE1



PG Scott Engler

PP Josue Juárez



Presentado por: @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/Cln0E3dW9w — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 24, 2025

Con la serie asegurada y con los 10 puntos en el bolsillo, el mánager de la Tribu sonorense, Gabe Álvarez le dio descanso a varios de sus titulares y presentó un cuadro alternativo para el tercer encuentro en el puerto sinaloense.

Uno de estos fue Matt McDermott, quien cubrió la segunda colchoneta y abrió el juego con doblete al jardín derecho y luego avanzó a tercera con sacrificio de Braulio Cavero, pero se quedó suspirando en la antesala, desaprovechando la oportunidad de tomar la delantera.

Parte el diamanteuD83DuDE0E



Miguel Guzmán remolca la primera rayita para la Tribu en la alta del tercer rollouD83DuDCAAuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/mWSwJMPd3g — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 24, 2025

Venados, en cambio sí aprovechó la primera que tuvo, cuando en el fondo de ese mismo capítulo Miles Simington inició con doblete al prado izquierdo, llegó a tercera con rola a las paradas cortas de Leo Germán y enseguida Ramiro Peña lo remolcó con sencillo al jardín central.

Pero en la apertura de la tercera entrada, Obregón emparejó las acciones. Kevin Villavicencio dio la voz de ataque con sencillo a las paradas cortas, se robó la segunda colchoneta y tras dos fuera, Miguel Guzmán le envió a la registradora com imparable al jardín central, para el 1-1 con el que se fueron a entradas extras, donde se definió el encuentro.

El triunfo fue para Scott Engler (1-0), cuarto lanzador de los porteños en dos entradas, con tres ponches. Josué Juárez (0-1), también el relevo fue el derrotado en dos tercios, con una carrera y una base por bolas.

Villavicencio timbró la solitaria carrera de Obregón

Orlando Lara fue el pitcher inicialista por la Tribu sonorense, yéndose sin decisión después de un salida de calidad de seis capítulos, con cinco hits recibidos y una carrera; sin ponches ni bases por bolas. El exligamayorista José Urquidy abrió por los rojos y se sostuvo por espacio de seis entradas completas, en las que admitió cinco hits y una carrera, con ocho ponches, sin regalar pasaportes.

El lunes habrá descanso general en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, reanudándose las acciones a partir del martes con la segunda vuelta, donde Yaquis recibirán a los Naranjeros de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui