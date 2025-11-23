Max Verstappen se lleva la bandera de cuadros y cierra la lucha por el título en el GP de Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos.- Max Verstappen está más vivo que nunca en la lucha por el Campeonato de Pilotos, pues luego de demostrar un ritmo demencial, se llevó la victoria durante el Gran Premio de Las Vegas y recorta una importante cantidad de puntos por el título. Los dos pilotos de McLaren tuvieron que ser descalificados, luego de que en la inspección de la FIA se detectara un problema en el monoplaza.

El tetracampeón se fincó en la primera posición desde la primera curva, pues, partiendo desde el segundo cajón de la parrilla, le arrebató el primer puesto a Lando Norris en la misma primera curva, luego de que el británico cometiera un error y terminara fuera de la pista. Verstappen empujó toda la carrera y, a final de cuentas, terminó con un gap ante la segunda posición de más de 18 segundos antes de la descalificación.

El piloto de Red Bull se llevó su sexta victoria de la temporada, solo una por detrás de Norris y Oscar Piastri, pues ambos pilotos de McLaren cuentan con siete laureles en el año. Luego de la medida tomada por la FIA, 'Super-Max' acecha peligrosamente a los de la escudería inglesa, pues pasó de estar a más de 100 puntos abajo hace un par de meses a tener un déficit de solo 24 unidades.

Lando Norris sigue permaneciendo como el líder hasta el momento, pues ha conseguido 390 unidades, comparadas con las 366 que tiene su compañero de McLaren, Oscar Piastri. Aquí es donde se pone interesante el campeonato, pues Verstappen está empatado en puntos con Piastri y a solo 24 unidades del liderato, con dos Grandes Premios por disputar y una Sprint Race, por lo que aún están en juego un total de 58 puntos.

How the Drivers' Championship looks as we depart Las Vegas... uD83DuDC40



It's got a lot closer at the top, with Oscar Piastri and Max Verstappen now LEVEL on points! ??#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/3a4LJBGCRG — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Mercedes también se benefició de la descalificación de los McLaren, pues luego de borrar a Norris de los registros, sus dos pilotos subieron al podio; George Russell se quedó con la segunda posición y Kimi Antonelli subió al tercer peldaño luego de un largo stint con neumáticos duros. Otros que sorprendieron fueron ambos pilotos de Haas, pues tanto Esteban Ocon como Oliver Bearman finalizaron en la zona de puntos.

Up into P3 for Kimi Antonelli uD83DuDC4F



It's a double @MercedesAMGF1 podium in Las Vegas! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/GA2EqLXOa2 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Con el Gran Premio de Las Vegas se dio fin a las carreras en el continente americano de la temporada 2025 de la F1, pues ahora se trasladará hasta el Medio Oriente para disputar el Gran Premio de Qatar.

Fuente: Tribuna del Yaqui