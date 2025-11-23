'Memo' Ochoa se luce en Chripre; AEL Limassol remonta de último minuto y vence al APOEL

Ciudad de México.- El AEL Limassol del mexicano, Guillermo Ochoa, vino de atrás en el marcador y se quedó con una importante victoria sobre el APOEL, que al momento marcha como el líder de la Primera División de la Liga de Chipre. 'Memo' fue una de las piezas claves para el triunfo de los locales que, con gol de último minuto, consiguieron el sorpresivo resultado y lograron escalar hasta la séptima posición.

Una vez sonó el silbatazo inicial, las acciones se inclinaron para el APOEL Nicosia FC, que tomó la iniciativa en el compromiso y, antes de la media hora de juego, obtuvo su recompensa con la primera anotación de la jornada. Corría el minuto 29 cuando Mathías Tomas convirtió de manera efectiva un penal, adelantando en el marcador al líder de la Liga Profesional de Chipre, encaminándose a una nueva victoria.

#Deportes | 'Perro' Bermúdez confirma a Guillermo Ochoa con México en el Mundial 2026: "Por intereses comerciales" ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/rCndDiC1Sj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

Los locales siguieron dominando el encuentro, con varias oportunidades de anotación que fueron nulificadas por el gran desempeño de Ochoa Magaña. Ya en la segunda mitad, el AEL Limassol logró empatar el compromiso, cuando parecía que el encuentro se había sentenciado para ser una nueva victoria; Sergio Conceição fue el responsable de igualar los cartones y con ello, se metió de lleno al partido.

La mitad del mediocampo se rompió, pues con el empate en el marcador, el partido se convirtió en una ida y vuelta, que no dio resultados fructíferos hasta el último minuto del agregado, cuando parecía que ambas escuadras se repartirían las unidades. Andreas Makris le otorgó la ventaja al Limassol con una anotación en el minuto 90+6, concretando una agónica victoria, viniendo de atrás en la pizarra.

¡MILAGRO EN CHIPRE PARA OCHOA!uD83EuDDE4uD83DuDE2E?uD83DuDCA8



Guillermo Ochoa vivió una gran noche: el AEL Limassol, firmó una victoria de último minuto ante el APOEL con una remontada que nadie vio venir.



Memo fue parte fundamental con sus atajadas. ?? pic.twitter.com/fFQuvUXMU0 — Claro Sports (@ClaroSports) November 23, 2025

Fue primordial para el AEL Limassol el conquistar el triunfo que los acerque a las primeras posiciones de la tabla, además de que les permitirá encontrarse en un buen momento anímico para su próximo compromiso. El equipo de Guillermo Ochoa se enfrentará al Apollon Limassol, con quien marcha en igualdad de condiciones y solo una posición por encima del AEL Limassol, por lo que será una oportunidad inmejorable para poder escalar un peldaño luego de 12 jornadas disputadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui