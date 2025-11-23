¿Qué necesita Max Verstappen para alzar el título? Sigue la lucha por el Campeonato de Pilotos de la F1

Ciudad de México.- Lo que parecía que sería un cierre de temporada 2025 sin muchas complicaciones para la escudería de McLaren, se ha tornado en un ambiente tenso, donde sus pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, están siendo asediados de cerca por Max Verstappen. A falta de dos Grandes Premios y una Sprint Race, el Campeonato de Pilotos sigue en juego y pudiéramos tener una definición en la última carrera del año.

La carrera más reciente fue el GP de Las Vegas, donde Max Verstappen impuso su dominio desde la primera curva y se terminó llevando la bandera de cuadros, aunque el mayor beneficio vino después de la ceremonia de premiación. La FIA descalificó a ambos pilotos de McLaren, debido a que una de sus piezas en sus monoplazas no cumplía con el espesor mínimo obligatorio, siendo descartados de la competencia.

Con estos resultados, Lando Norris permanece en el liderato, aunque cada fin de semana se va reduciendo su ventaja; el piloto inglés ha recolectado 390 unidades, superando por 24 a su compañero de escudería, Oscar Piastri. El problema para McLaren es que 'Super-Max' ya los alcanzó, pues se encuentra empatado con el piloto australiano, con solo 24 unidades de diferencia ante el líder.

How the Drivers' Championship looks as we depart Las Vegas...



Con los dos Grandes Premios y la carrera Sprint restante, hay un máximo de unidades en juego de 58, por lo que tanto Verstappen como Piastri no tienen espacio para el error. Si Lando Norris logra quedarse con la victoria en el Gran Premio de Qatar, levantará su primer Campeonato de Pilotos de su carrera, galardonándolo como el mejor de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Norris tiene la mesa servida para llevarse el título y solo depende de lo que haga en la pista para asegurar el campeonato; por su parte, Verstappen aspira a continuar con un cierre perfecto para alzar un nuevo cetro mundial. Max necesita ganar las pruebas restantes y Lando no debe superar el tercer lugar en las carreras y el quinto en la sprint.

Con esta combinación, habría un empate de puntos en la primera posición, por lo que el primer criterio para el desempate sería el número de victorias, donde Verstappen, en ese escenario, habría llegado a los 10 triunfos, superando por tres a los pilotos de McLaren.

