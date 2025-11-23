Real Madrid queda cerca del desastre; Jude Bellingham marca de último minuto para empatar al Elche

Ciudad de México.- El Real Madrid planificaba tener un compromiso sin complicaciones en la jornada 12 de LaLiga, pues se medirían al Elche de visitante en búsqueda de permanecer en el liderato y cortar una racha complicada en sus últimos compromisos. Los dirigidos por Xabi Alonso venían de empatar contra el Rayo Vallecano en LaLiga y, además, perdieron ante el Liverpool en la Champions League.

El compromiso fue muy equilibrado desde el arranque, aunque por pasajes, el Elche tomaba el control del compromiso y hacía soñar a su afición con una anhelada victoria contra el Real Madrid, y dichas esperanzas crecieron de manera exponencial en el inicio de la segunda mitad. Apenas corría el minuto 53 cuando Álex Febas inauguró el marcador del Estadio Martínez Valero con una gran jugada colectiva que lo dejó mano a mano con Cortouis.

Al verse atrás en el resultado, el Real Madrid se vio presionado por los rivales y comenzó a generar oportunidades para marcar, hasta que al minuto 48, Dean Huijsen anotó el empate luego de un tiro de esquina. Pese al empate, los 'Franjiverdes' siguieron dominando el encuentro y en el 84, Álvaro Rodríguez volvió a darle la ventaja a los locales, por lo que se vaticinaba la primera victoria del Elche sobre el Real Madrid en más de 47 años.

Y como tenía que ser, la jugada del empate llegó llena de polémica; el Elche no pudo expulsar el balón de su área y, tras varios rebotes, Kylian Mbappé sirvió el esférico para que Jude Bellingham solo la empujara con la portería vacía. Varios pedían la revisión del VAR y la posterior anulación, pues Vinícius Júnior impactó a Iñaki Peña, arquero del Elche, entorpeciendo la jugada, aunque el silbante hizo caso omiso.

Vinicius jr Fouled pena before the Jude Bellingham goal, no VAR check because its Realmadrid uD83DuDE2DuD83DuDE2D



pic.twitter.com/P33bdN2sRz — uD835uDE77uD835uDE8AuD835uDE9BuD835uDE9BuD835uDE92uD835uDE9CuD835uDE98uD835uDE97 (@fcbharrison) November 23, 2025

Con el empate en extremis, el Real Madrid recuperó el liderato de LaLiga, luego de que el Barcelona se trepara a lo alto de la tabla tras haber goleado al Athletic Club con marcador de cuatro goles por cero en su regreso al Camp Nou. Pese a haber sumado unidades, el conjunto 'Merengue' ya solo tiene un punto de ventaja ante el Barça, por lo que un resultado igual durante la próxima jornada los podría relegar a la segunda posición.

Fuente: Tribuna de Yaqui