Sin Aaron Rodgers en su ofensiva, los Steelers caen en su visita a los Bears

Chicago, Estados Unidos.- Encabezados por Caleb Williams quien lanzó tres pases de anotación, los Chicago Bears aprovecharon la baja de Aaron Rodgers para imponerse a los Pittsburgh Steelers 31-28 en un duelo entre líderes de división el domingo.

Rodgers, quine tiene un récord de 25-5 contra los Bears gracias a su larga etapa en Green Bay, se ausentó del encuentro por una fractura en su muñeca izquierda. Rodgers, que cumplirá 42 años el 2 de diciembre, se lesionó en el segundo cuarto de una victoria por 34-12 sobre Cincinnati la semana pasada.

Rodgers presenció el duelo desde la banda

Entonces, los Steelers (6-5) optaron por Mason Rudolph en su lugar y con su derrota empataron en primer puesto con Baltimore en la AFC Norte. Los Bears, líderes de la NFC Norte (8-3), ganaron por octava vez en nueve partidos.

Tras remontar en los dos últimos minutos las tres semanas anteriores, esta vez mantuvieron un avance tardío. Pittsburgh se acercó a tres puntos cuando Rudolph encontró a Pat Freiermuth para un touchdown de 3 yardas con 6 minutos y medio restantes, culminando una serie de 17 jugadas. Los Steelers tenían el balón cerca del centro del campo en el último minuto cuando Grady Jarrett desvió un pase en cuarto down en la línea, sellando la victoria para Chicago.

Colston Loveland de Chicago anota tras recibir un pase

A pesar de tener un frío arranque, Williams encontró su ritmo en la segunda mitad tras pasar constantemente por encima de los receptores en los dos primeros cuartos. Completó 19 de 35 pases para 239 yardas contra un equipo que permitió la peor media de la liga con 261,7 yardas por pase por partido. Williams también fue capturado por T.J. Watt en la zona de anotación a principios del segundo cuarto, y Nick Herbig de los Steelers recuperó el balón suelto para touchdown.

Rudolph, que regresó a Pittsburgh para una segunda etapa tras firmar en marzo, se asentó tras lanzar una intercepción en su primer pase. Completó 24 de 31 pases para 171 yardas y un touchdown.

