Sin 'Santi' Giménez; AC Milan se impone ante el Inter de Milan en el Derby della Madonina de la Serie A

Ciudad de México.- El AC Milan concretó la victoria en uno de sus compromisos más importantes del año, pues con diferencia mínima en el marcador de San Siro, lograron imponerse ante el Inter de Milan en el Derby della Madonina de la Serie A. Los 'Rossoneri' siguen sin poder contar con los servicios de Santiago Giménez, delantero mexicano que aún no se puede reintegrar a las canchas por una lesión.

'Santi' tuvo que salir de cambio en el segundo tiempo contra el Atalanta, luego de recibir una falta; Giménez fue impactado por un defensa rival y, aunque las asistencias intentaron ponerlo a modo para continuar, terminó siendo sustituido antes del minuto 70. Debido a este problema de tobillo, el 'Bebote' no pisa una cancha desde el 28 de octubre y se perdió la convocatoria de la Selección Mexicana en la fecha FIFA de noviembre.

El compromiso comenzó con el Inter generando oportunidades de gol desde los primeros instantes, pues cuando el cronómetro apenas marcaba el minuto 3, Nicolò Barella intentó desde larga distancia, seguido por un cabezazo apenas desviado de Marcus Thuram. Así mismo, los 'Nerazzurri' siguieron dominando el partido, con esporádicas llegadas por parte del AC Milan, aunque sin llegar a incomodar a los locales administrativos.

Luego de que los dos conjuntos saltaran al campo luego del descanso, los 'Rossoneri' llegaron con las ideas un poco más claras y no fue necesario mucho tiempo para que rompieran la paridad en la pizarra. Al 54, el AC Milan salió en contrataque y, tras un disparo desde afuera del área, Christian Pulisic aprovechó el rebote que otorgó el arquero rival y envió el balón al fondo de las redes, poniendo el 1-0 definitivo.

ARRIBA MILAN EN EL CLÁSICO: Pulisic capturó un rebote y marcó el 1-0 ante Inter en la #SerieAxESPN.



Pese a eso, el Inter de Milán estuvo a punto de empatar el encuentro, luego de que el VAR les concediera una pena máxima al minuto 74. Hakan Çalhanoglu fue el encargado de cobrar un penal, pero Mike Maignan se convirtió en el héroe, lanzándose hacia la izquierda para detener el potente disparo.

Con esta victoria, el AC Milan se trepó hasta la segunda posición de la Serie A, solo quedando por detrás de la Roma; los dirigidos por Massimiliano Allegri llegaron a siete victorias, por cuatro puntos y solo una derrota.

