Sorteo para la Copa del Mundo 2026: Así es el formato para definir los grupos de la justa mundialista

Ciudad de México.- Con menos de siete meses para que llegue la jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el renovado Estadio Azteca, la FIFA se encuentra afinando detalles para celebrar el Sorteo Oficial del Mundial 2026, este 5 de diciembre. La justa mundialista que se celebrará entre México, Estados Unidos y Canadá será la más grande jamás organizada, pues contará con 48 selecciones participantes.

En un inicio, se había manejado la información de que la Federación Internacional de Futbol Asociación había asignado The Sphere de Las Vegas para realizar el prestigiado evento, aunque a mediados de agosto se realizó el anuncio oficial sobre la sede. La FIFA eligió al Kennedy Center de Washington, Estados Unidos, como la casa para el Sorteo para el Mundial 2026, el cual será el primer viernes de diciembre a las 10:45 horas (horario CDMX).

Hasta el momento, se han clasificado 42 combinados a la justa mundialista y aún faltan por definirse seis boletos que se otorgarán desde el repechaje internacional, el cual se celebrará en Monterrey y Guadalajara, además del repechaje de la UEFA. Los lugares para el sorteo dependerán del ranking FIFA de noviembre, por lo que se han definido tres de los cuatro bombos que serán tomados en cuenta.

El primer bombo es el que tiene a los países anfitriones, además de las nueve selecciones mejor posicionadas; de este grupo, se sortearán las cabezas de grupo y de ahí, se elegirán a los combinados restantes de cada conjunto. Las selecciones cabezas de serie serán las siguientes: México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica y España.

? ¡La cuenta regresiva hacia el sorteo final de la #CopaMundialFIFA 2026 ya comenzó!



Formato del sorteo de la FIFA para el Mundial 2026

Por default, México encabezará el Grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el C; las cabezas de serie restantes se sortearán en unos bombos que contendrán a las otras selecciones. Primero se sacará el combinado, para luego sacar de otro bombo el grupo al que pertencerá y, por último, se sorteará el lugar que ocupará en dicha serie, posicionando las selecciones del 1 al 4.

Definidos los bombos para el sorteo del Mundial 2026. Qué grupos de la muerte podrían salir?



Por estatuto, la FIFA no permite que haya más de una selección de una misma confederación en un mismo grupo, aunque los combinados de la UEFA serán la excepción, pues cuentan con 16 clasificados, repitiendo de manera forzosa en cuatro series. Así mismo, ya se tiene asegurado que el partido de inauguración será de la Selección Mexicana durante el 11 de junio.

