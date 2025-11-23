Tucson Baseball Team evita barrida contra los Naranjeros de Hermosillo

¡Síguenos!
El Tucson Baseball Team rescata el último juego de la serie ante los Naranjeros de Hermosillo, en el cierre de la primera vuelta de la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Tucson Baseball Team sacó el juego del honor al vencer 4 carreras a 3 a Naranjeros de Hermosillo en el tercero de la serie, un duelo que se mantuvo cerrado hasta la última entrada y con el que se puso fin a la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) para ambas escuadras.
La visita tomó ventaja desde el primer inning con un doblete de Agustín Ruiz que impulsó a River Town y Aldo Núñez para el 2-0. Naranjeros respondió de inmediato: Willie Calhoun se embasó con un rodado a tercera, avanzó con pasaporte a TT Bowens y anotó desde segunda tras un tiro desviado a primera por parte de Núñez.


En la tercera, Tucson amplió la ventaja con un sencillo productor de Donny Sands que permitió a Town llegar al plato. Hermosillo igualó la pizarra en la sexta: Con las bases llenas y dos fuera, Ángel Ramírez conectó una línea al derecho para impulsar a Bowens y Jesús Loya.

Sin embargo, Tucson recuperó el control en la octava cuando Gaige Howard, entrando como emergente, respondió con un sencillo productor que llevó a Alejandro Quezada al plato para el 4-3 definitivo. Dalton Rodriguez se apuntó la victoria, mientras Daniel Missaki cargó con la derrota. Garrett Alexander firmó el salvamento al retirar en orden a los tres bateadores de la novena.

Con la derrota, Hermosillo deja su récord en 20-15, quedando en el cuarto lugar del standing tras la primera vuelta y asegurando 7 puntos. Para el inicio de la segunda mitad, Naranjeros viajará a Ciudad Obregón y Tucson jugará como local en Guasave contra Algodoneros.

Fuente: Tribuna del Yaqui

