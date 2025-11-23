Tucson Baseball Team evita barrida contra los Naranjeros de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Tucson Baseball Team sacó el juego del honor al vencer 4 carreras a 3 a Naranjeros de Hermosillo en el tercero de la serie, un duelo que se mantuvo cerrado hasta la última entrada y con el que se puso fin a la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) para ambas escuadras.

La visita tomó ventaja desde el primer inning con un doblete de Agustín Ruiz que impulsó a River Town y Aldo Núñez para el 2-0. Naranjeros respondió de inmediato: Willie Calhoun se embasó con un rodado a tercera, avanzó con pasaporte a TT Bowens y anotó desde segunda tras un tiro desviado a primera por parte de Núñez.

En la tercera, Tucson amplió la ventaja con un sencillo productor de Donny Sands que permitió a Town llegar al plato. Hermosillo igualó la pizarra en la sexta: Con las bases llenas y dos fuera, Ángel Ramírez conectó una línea al derecho para impulsar a Bowens y Jesús Loya.

Sin embargo, Tucson recuperó el control en la octava cuando Gaige Howard, entrando como emergente, respondió con un sencillo productor que llevó a Alejandro Quezada al plato para el 4-3 definitivo. Dalton Rodriguez se apuntó la victoria, mientras Daniel Missaki cargó con la derrota. Garrett Alexander firmó el salvamento al retirar en orden a los tres bateadores de la novena.

Con la derrota, Hermosillo deja su récord en 20-15, quedando en el cuarto lugar del standing tras la primera vuelta y asegurando 7 puntos. Para el inicio de la segunda mitad, Naranjeros viajará a Ciudad Obregón y Tucson jugará como local en Guasave contra Algodoneros.

