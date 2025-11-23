Yaquis de Obregón asegura el liderato y 10 puntos de la primera vuelta: Standing de la LAMP 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- A falta de un juego para que finalice la primera vuelta en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, Yaquis de Obregón aseguró el liderato y con ello, los 10 puntos que prácticamente garantizan su acceso a los playoffs de esta campaña. 'La Tribu' ganó su compromiso y, tras los resultados en otras plazas, se aseguró la cima del standing, en la cual se ha permanecido desde hace dos semanas.

La novena cajemense logró la remontada con Venados de Mazatlán, pues pasaron de ir perdiendo por tres carreras a revertir el marcador en las entradas finales de su compromiso en tierras sinaloenses y aseguran su novena serie de la temporada. Con esta victoria, Yaquis llegó a los 22 triunfos por 12 descalabros, por lo que se pone a dos juegos de diferencia ante su más cercano perseguidor con solo un encuentro pendiente.

De manera sorpresiva y tomando un buen ritmo en la recta final de la primera vuelta, Jaguares de Nayarit se apoderaron de la segunda posición, aunque con marca de 20 ganados y 14 perdidos, se encuentran otros dos clubes. Naranjeros de Hermosillo está en el tercer puesto con una racha activa de tres victorias, mientras que Cañeros de Los Mochis pasó de ser sublíder a caer hasta la cuarta posición.

Con marca de 19-15, Charros de Jalisco se encuentra en el quinto peldaño de la tabla y, pese a que está a juego y medio del siguiente posicionado, aún puede caer porque se jugará doble jornada entre Águilas de Mexicali y Tomateros de Culiacán. Estos dos equipos son quinto y sexto de manera respectiva, aunque tienen un juego menos por problemas climatológicos, pero se repondrá en la jornada del 23 de noviembre.

EL ‘RANGER’ APAGÓ LAS LUCES DEL KURODAuD83DuDD25 pic.twitter.com/kjzgHUhsIo — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) November 23, 2025

El Tucson Baseball Team tuvo un bajón en su rendimiento en la última semana, lo que los llevó a permanecer en la octava posición con una racha de cuatro derrotas consecutivas. El sótano lo comparten los Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, pues ambos tienen marca de 11 victorias y 23 compromisos perdidos, aunque los del puerto se quedan con la última posición, lo cual podría cambiar al finalizar la última jornada de la primera vuelta.

Standing de la LAMP al 23 de noviembre

Standing al día?



A un día de finalizar la primera vuelta, así están las posicionesuD83EuDD13#LigaARCO? pic.twitter.com/JE6EAVyu5P — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui