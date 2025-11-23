Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán; dónde ver EN VIVO el cierre de la primera vuelta de la LAMP

Mazatlán, Sinaloa.- En la última jornada de la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, temporada 2025-2026, Yaquis de Obregón buscará concretar una barrida más, ahora contra Venados de Mazatlán, sobre los que tienen un dominio absoluto. Estas dos escuadras se han enfrentado en cinco ocasiones hasta ahora y todas han finalizado con victoria a favor de la novena cajemense.

'La Tribu' ya aseguró la primera posición del circuito en la primera mitad de temporada con el resultado del 21 de noviembre en el puerto; Yaquis llegó a las 22 victorias y 12 derrotas, poniendo dos juegos de diferencia ante tres clubes que lo siguen de cerca. Los Venados de Mazatlán no han podido salir del sótano de la tabla, pues con sus 11 triunfos y 23 descalabros, se mantienen empatados con Algodoneros, aunque los criterios de desempate los relegan al fondo.

Yaquis de Obregón asegura el liderato y 10 puntos de la primera vuelta: Standing de la LAMP 2025-2026

Tras ganar el primer encuentro de la serie, Yaquis tuvieron que venir de atrás en el segundo compromiso dentro del Estadio Teodoro Mariscal; los mazatlecos se fueron arriba en el marcador con rally de tres carreras en el quinto episodio, encabezado por Miles Simington. Riley Unroe dio la voz de ataque, conectando un cuadrangular de dos carreras en el séptimo episodio; fue respaldado por Roberto Valenzuela, que puso el empate, y Víctor Mendoza le dio la ventaja a los visitantes.

Nick Gardewine, el recién llegado, se llevó su segunda victoria de la temporada en apenas tres apariciones; el estadounidense retiró una entrada sin permitir imparable, aunque otorgó dos bases por bola, dejando una efectividad inmaculada de 0.0, y Efraín Contreras se anotó su noveno salvamento del año. Braulio Torres-Pérez fue quien se quedó con la derrota, luego de solo poder retirar un tercio con tres imparables y una carrera permitida.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs. Venados de Mazatlán

Estadio: Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Sinaloa

Fecha: Domingo, 23 de noviembre

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/MegaSports

Gabe Álvarez enviará a la loma a Orlando Lara, que buscará su quinta victoria del año y permanecer sin conocer la derrota; este anuncio podría cambiar en las horas próximas para darle descanso a los titulares al no tener nada en juego. Venados de Mazatlán tendrán a su mejor lanzador en la loma, pues José Urquídy será el encargado de abrir el encuentro por los locales.

Fuente: Tribuna del Yaqui