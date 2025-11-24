Águilas del América vs Rayados de Monterrey; horarios y dónde ver EN VIVO la ida de los cuartos de final

Monterrey, Nuevo León.- Los cuartos de final del Apertura 2025 tendrán uno de los duelos más igualados e interesantes de los años recientes en el balompié mexicano, pues se contará con el combate entre las Águilas de América y Rayados de Monterrey. Estos equipos tienen una larga historia en las instancias de Liguilla, pues han protagonizado varios duelos en distintas rondas y una final de liga.

El América cerró el certamen en la cuarta posición, aunque a solo tres puntos de diferencia de poder haber alcanzado el liderato; los de Coapa lograron 10 victorias, por dos empates y tres descalabros, con lo que recolectaron 34 unidades. Los dirigidos por André Jardine finalizaron el Apertura 2025 con un fuerte tropiezo, ya que cayeron por marcador de dos goles por cero ante los Diablos del Toluca.

#Deportes | Al América se le aparece el Diablo; Toluca golea a las Águilas y retoma el liderato del Apertura 2025 ???https://t.co/DFTss2pkpT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

Por su parte, los Rayados de Monterrey quedaron en igualdad de condiciones que el combinado 'Azulcrema', pues finalizaron en la quinta posición con nueve victorias, cuatro empates y el mismo número de derrotas. Al igual que el América, 'La Pandilla' perdió su último partido del torneo, siendo goleados por las Chivas del Guadalajara en un compromiso donde Armando 'Hormiga' González aseguró el título de goleo que compartió con Paulinho y Joao Pedro.

#Deportes | Chivas del Guadalajara golea a Rayados de Monterrey asegura el boleto directo a La Liguilla ??uD83DuDC10https://t.co/IN1yfCavyl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

En la parte regular del Apertura 2025, América y Monterrey ofrecieron un entretenido duelo que se disputó en una jornada de media semana; se midieron en el noveno compromiso del torneo, donde finalizaron con empate a dos anotaciones en el Estadio BBVA. Los regios se adelantaron en el marcador con anotaciones de Fidel Ambriz y Sergio Canales, pero los de Coapa vinieron de atrás y empataron el encuentro en los últimos 10 minutos.

Horarios para el América vs. Monterrey/ Ida Cuartos de Final

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Miércoles, 26 de noviembre

Horario: 21:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

La rivalidad entre ambos conjuntos sostendrá su séptima edición dentro de la Liguilla, donde los resultados se inclinan hacia 'La Pandilla', que se han quedado con cuatro de las ocasiones que se han enfrentado en instancias de eliminación directa. Pese a eso, ambos equipos pueden presumir haber ganado una final a sus rivales, siendo la del Monterrey el campeonato del Apertura 2019 y el tricampeonato para el América en el Apertura 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui