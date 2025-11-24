Barcelona vs Chelsea; horarios y canales para ver EN VIVO en México la jornada 5 de la Champions League

Ciudad de México.- La jornada 5 de la Champions League tendrá uno de los duelos más interesantes del año, pues chocarán dos de los considerados 'Grandes de Europa' en búsqueda de recuperar el buen momento dentro de la competencia y entrar a la zona de clasificación directa. El Barcelona visitará Stamford Bridge para medirse contra el Chelsea en un partido esencial en las aspiraciones de ambos.

En la actualidad hay una paridad entre ambos clubes, que se encuentran empatados en números y unidades luego de un comienzo complicado en la Liga de Campeones de la UEFA. El Barcelona queda mejor posicionado por la diferencia de goles ante el Chelsea, aunque ambos han conseguido un par de triunfos, un empate y una derrota, compartiendo el onceavo y doceavo peldaño de la tabla.

El compromiso más reciente para los españoles dentro de la competencia fue en el Estadio Jan Breydel, casa del Club Brujas; dicho partido finalizó con empate en el marcador de tres goles por bando. El conjunto belga fue mejor en la mayor parte del compromiso y de la misma manera, estuvo adelante en el marcador hasta los últimos minutos del mismo, cuando cayó el empate con un gol en propia puerta.

Por su parte, el Chelsea también finalizó empatado en su último partido de la Champions League, pese a haber partido como un amplio favorito para visitar al Qarabag de la Liga Premier de Azerbaiyán. En dicho compromiso, Estevao Willian adelantó a los ingleses, aunque se tuvo una rápida respuesta por parte de Leandro Andrade; el Qarabag finalizó la primera mitad con la ventaja en el marcador y ya en la parte complementaria, Garnacho emparejó los cartones para el resultado final.

Horarios para el Barcelona vs Chelsea de la Champions League

Estadio: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Fecha: Martes, 25 de noviembre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TNT Sports/HBO Max

En total, estos dos conjuntos se han enfrentado en 14 ocasiones dentro de la Champions League, donde marchan con una marca igualada con cuatro victorias por bando y seis empates. Su duelo más reciente ocurrió en los octavos de final de la temporada 2017-2018, cuando, con marcador global de cuatro goles por uno, el Barcelona se terminó imponiendo sobre el Chelsea.

