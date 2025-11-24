Burrow está cerca de su regreso, ¿pero será a tiempo para los Bengals?

Cincinnati, Estados Unidos.- Al parecer, lo único que valdría la pena del regreso de Joe Burrow a los Bengals esta semana es intentar evitar un récord negativo. Y aun así parece una tarea difícil.

Tras el descalabro ante los New England PatrioTs el domingo, los Bengals (3-8) han perdido ocho de los últimos nueve desde que Burrow sufrió una lesión en el dedo del pie en una victoria el 14 de septiembre sobre los Jacksonville Jaguars. Hoy están a tres partidos de Baltimore y Pittsburgh en la AFC Norte y probablemente tendrían que ganar los partidos y terminar 9-8 para tener opciones de volver a los playoffs por primera vez desde 2022.

Bengals coach Zac Taylor says he expects QB Joe Burrow (toe) to play Thursday vs Ravens. pic.twitter.com/8GenTR8lJt — NFL (@NFL) November 24, 2025

Ante Baltimore, Cincinnati tendrá dos oportunidades, comenzando el jueves por la noche como visitante en la noche de Acción de Gracias. Es el tercer año consecutivo que los Bengals y los Ravens juegan un partido en horario de máxima audiencia en Baltimore. Los Ravens (6-5) han ganado cinco partidos seguidos. Entre los enfrentamientos contra los Ravens hay un partido en Buffalo el 7 de diciembre.

Taylor no le asegura la titularidad a Burrow

Y para el primer duelo ante los Ravens, el entrenador Zac Taylor dijo el lunes que anticipa que Burrow jugará esta semana, pero no estaba preparado para afirmar con certeza de que será titular.

"Tras una lesión, ha hecho todo lo que pudo. Se puso en posición de dar lo mejor de sí (domingo). Seguiremos con esa mentalidad. Parece que está en buena forma ahora mismo y puede estar listo para empezar", dijo Taylor.

Flacco ha estado en los controles en su ausencia

Pero tras la debacle de Cincinnati y sus escasas aspiraciones de playoffs a tener, hace que algunos se pregunten si tiene sentido que Burrow regrese esta temporada, especialmente teniendo en cuenta que ha sufrido tres lesiones importantes en sus seis años en la liga.

Sin embargo, Taylor dijo que la decisión de jugar con Burrow en lugar del suplente Joe Flacco se basa principalmente en un factor: ganar. "Ganar es importante. Queremos ganar, y Joe nos da una gran oportunidad de ganar", dijo Taylor. "De nuevo, Flacco nos ha dado todas las oportunidades. No hemos perdido partidos por culpa de Joe Flacco. Ha salido ahí fuera y nos lo ha dado todo, y lo entiende".

Fuente: Tribuna del Yaqui