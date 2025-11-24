Chauncey Billups se declara inocente en caso de fraude y apuestas ilegales

Nueva York, Estados Unidos.- El entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Chauncey Billups, se declaró no culpable el lunes de los cargos de haber obtenido beneficios de partidas de póker amañadas que involucraban a varias figuras de la Mafia y al menos a otro exjugador de la NBA.

Un cinco veces All Star y con un título de la NBA con los Detroit Pistons, Billups fue procesado ante un tribunal federal en Brooklyn por cargos de conspiración por blanqueo de capitales y fraude electrónico relacionados con un plan para manipular partidas ilegales de póker respaldadas por mafias en Manhattan, Las Vegas, Miami y los Hamptons.

En caso de ser hallado culpable, podría alcanzar una pena máxima de 20 años de prisión. Algunos de los coacusados de Billups también están acusados de dirigir un negocio de juego ilegal y de conspiración de extorsión. Los fiscales dijeron el lunes que ya han comenzado negociaciones de culpabilidad con algunos acusados.

Chris Heywood, abogado de Billups ha dicho que el entrenador que se encuentra en baja sin sueldo con los Blazers, es un "hombre íntegro" y niega los cargos. "Creer que Chauncey Billups hizo lo que el gobierno federal le acusa es creer que arriesgaría su legado en el Salón de la Fama, su reputación y su libertad. No pondría en peligro esas cosas por nada, y mucho menos por una partida de cartas", dijo Heywood después de que Billups compareciera ante un tribunal federal en Portland, Oregón, cuando los fiscales anunciaron la acusación por primera vez el 23 de octubre.

Durante su audiencia el lunes, Billups vistió un traje gris oscuro y habló solo para responder a las preguntas de sí o no del juez. Su abogado, Marc Mukasey, se declaró no culpable. Después declinaron hacer comentarios a los periodistas.

Billups, de 49 años, fue puesto en libertad con una fianza de 5 millones de dólares garantizada por la casa familiar de su familia en Colorado. Debe abstenerse de jugar y no puede tener contacto con otros acusados ni con presuntas víctimas. Ha entregado su pasaporte y solo puede viajar a siete estados, incluyendo Oregón y Nueva York, y Washington D.C.

