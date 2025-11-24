Chauncey Billups se declara inocente, Mick Shumacher correrá en IndyCar y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este lunes 24 de noviembre, conoce los detalles del caso Chauncey Billups.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Shumacher correrá en Indy Car el próximo año

Mick Shumacher, que fue piloto de Formula 1 con Hass, correrá el próximo año en la Indy Car. El hijo del legendario conductor Michael Schumacher compartió la inesperada noticia este lunes, la cual marca un giro en su carrera.

Dallas Wings gana el Draft de la WNBA

De nueva cuenta, Dallas Wings será el primer equipo en elegir en el Draft de la WNBA. Se trata de la segunda temporada consecutivo en que la franquicia podrá tener la primera selección.

Billups se declara inocente

El miembro de Salón de la Fama del baloncesto, Chauncey Billups, se declaró no culpable de los argos de obtener ganancias de partidas de poquer manipuladas. La fianza para el entrenador de los Trail Blazer fue fijada en 5 millones de dólares.

uD83CuDF0DuD83CuDFC5 Top 3 del mundo deportivo ??uD83CuDFC6



Con Econollantas, te presentamos los eventos, resultados y momentos más destacados que están dominando la escena deportiva a nivel internacional. uD83CuDFC0uD83CuDF89https://t.co/dG2fPF5Pma#Top3Deportes #PasiónDeportiva #DeportesEnVivo #MomentoDeEmoción pic.twitter.com/AQzk7lyGVs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui