Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO: ¿Dónde ver la IDA de los Cuartos de Final del Apertura 2025?

Zapopan, Jalisco.- La Liguilla de la Liga MX está a nada de comenzar y, sin duda, uno de los partidos más atractivos de la fase de Cuartos de Final es el Chivas vs. Cruz Azul. El partido de ida se disputará en la cancha del Estadio Akron y está llamado a ser un encuentro de pronósticos reservados, ya que son dos clubes que vienen desplegando un funcionamiento atractivo y eficaz. Si no te quieres perder de la fiesta grande del futbol mexicano, aquí te contaremos cómo lo puedes ver en vivo.

La Máquina aprovechó el receso por la doble Fecha FIFA y el Play-In para recuperar a piezas claves como Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi y Gabriel 'El Toro' Fernández, quienes presentaban molestias físicas y se espera que puedan estar disponibles para el timonel Nicolás Larcamón. Sin embargo, una de las grandes ausencias para el conjunto celeste será la del portero colombiano, Kevin Mier, quien se lesionó en la última jornada del torneo regular.

Por su parte, el Rebaño Sagrado llega sumamente motivado a esta instancia tras ganar en siete de las últimas jornadas del presente Apertura 2025. De la mano de Gabriel Milito, el cuadro tapatío buscará inclinar la balanza en la ida de esta llave que recibirá en su casa. Estos enfrentamientos prometen ser una de las más atractivas de los cuartos de final, pues más allá del marcador, está en juego una mezcla de historia, presión y ambición.

Ambas escuadras se presentan a este compromiso con ausencias bien marcadas, además de las que ya se mencionaron. Cruz Azul tampoco podrá contar con el mediocampista argentino, Lorenzo Faravelli, y Chivas no tendrá disponible al multifacético jugador, Diego Campillo, quien sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo durante el Clásico Tapatío contra el Atlas y se perderá el resto del campeonato.

LA ESPERA TERMINÓ uD83CuDFC6



¡El camino por el título del #Apertura2025 está definido! ?



Que comience la Fiesta Grande. uD83DuDD25uD83EuDD73



??: https://t.co/BPWAnASVzG#CuartosDeFinal | #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/obFQ0Sunzg — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 24, 2025

Posibles alineaciones Chivas vs. Cruz Azul

Chivas (probable XI): Raúl Rangel. Ricardo Ledezma, José Castillo, Daniel Aguirre, Gilberto Sepúlveda, Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Armando González.

Cruz Azul (probable XI): Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi, Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez, José Paradela, Mateusz Bogusz y Gabriel Fernández.

uD83DuDD34?? ¡ESTE ES EL XI QUE LUCHARÁ POR EL TRIUNFO ANTE MONTERREY! ??uD83DuDD34



¡MÁS DE 4??0?? MILLONES DE ROJIBLANCOS ALENTANDO SIN PARAR! uD83DuDC4FuD83CuDFFB#MásAcciónMásDiversión uD83DuDC49uD83CuDFFB https://t.co/lW6iHG8HYM pic.twitter.com/RCJYcKtXHD — CHIVAS (@Chivas) November 8, 2025

Dónde ver Chivas vs. Cruz Azul

Día: Jueves 27 de noviembre de 2025

Hora: 20:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Akron

Dónde ver: Amazon Prime Video

LISTOS LOS DÍAS Y HORARIOS PARA LOS CUARTOS DE FINAL. uD83DuDCC6? pic.twitter.com/FpfCtjRvwJ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui