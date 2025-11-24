Diablos del Toluca vs Bravos de Juárez; dónde ver EN VIVO la ida de los cuartos de final de la Liguilla

Juárez, Chihuahua.- En el camino para lograr su primer bicampeonato desde que se instauraron los torneos cortos, los Diablos del Toluca disputarán los cuartos de final en la Liguilla del Apertura 2025, enfrentándose a los Bravos de Juárez. Este es el duelo que, en el papel, está más desequilibrado, pues enfrenta al que finalizó el torneo en la primera posición contra el club que aseguró su boleto a la instancia final en último lugar.

El conjunto mexiquense finalizó el Apertura 2025 en el superliderato, luego de ganar 11 de sus 17 compromisos, además de cuatro empates y solo dos derrotas; así mismo, los dirigidos por Antonio Mohamed ligaron 11 jornadas sumando unidades. La derrota más reciente para el Toluca fue en la jornada 6 cuando cayeron por la mínima ante el Cruz Azul.

Pese a la diferencia que hay en el duelo, los Diablos tienen la incertidumbre sobre si podrán contar con uno de sus jugadores estrellas, ya que Alexis Vega se perdió las últimas jornadas de torneo por un problema muscular. De inicio, el 'Turco' aseguró que su capitán estaría listo para el primer compromiso de la Liguilla, pero en las últimas horas ha corrido el rumor de que no pudo completar su recuperación.

#Deportes | Alexis Vega trabaja en su recuperación para reintegrarse a los Diablos del Toluca de cara a la Liguilla ?https://t.co/rFl7gs9PbL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Por su parte, los Bravos de Juárez consiguieron su clasificación in extremis, pues tuvieron que recurrir a la segunda ronda del repechaje, luego de haber perdido en primera instancia ante los Xolos de Tijuana. En el partido decisivo, lograron vencer al Pachuca con marcador de dos goles por uno, con Madson de Souza y José Luis Rodríguez como los responsables de las anotaciones.

Estos dos equipos protagonizaron su duelo en la jornada 4 del Apertura 2025, donde el Toluca consiguió su tercera victoria de la temporada. La casa de los Bravos presenció el triunfo de los Diablos gracias a los goles de Paulinho y Juan Domínguez.

Horarios para el Diablos del Toluca vs Bravos de Juárez/ Ida cuartos de final

Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Fecha: Miércoles, 26 de noviembre

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/FOX/Caliente TV

¡Estamos listos para los CUARTOS DE FINAL! uD83CuDFDF?uD83DuDC9A

En casa, con nuestra gente y con el corazón en alto.



¡Vamos juntos, vamos BRAVOS! ??uD83DuDC0E pic.twitter.com/xdqtfj8kk4 — FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 24, 2025

Al ser la primera ocasión en la historia que Juárez consigue la clasificación a una Liguilla, no hay antecedentes de estos dos equipos, solo en el repechaje del Apertura 2022. En ese duelo, el Toluca aprovechó la localía para vencer a los Bravos con marcador de tres goles por cero.

Fuente: Tribuna del Yaqui