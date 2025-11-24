El receptor Salvador Pérez comandará a la vinotinto en el Clásico Mundial de Beisbol

Kansas City, Estados Unidos.- La selección de Venezuela tiene una deuda pendiente y esa es levantar la corona del Clásico Mundial de Beisbol, torneo que comenzará en marzo del 2026 y en el que la 'vinotinto' convocará a sus mejores peloteros, siendo uno de ellos el experimentado Salvador Pérez.

Ahora, el receptor de los Kansas City Royals será el rostro del combinado de su país tras ser nombrado capitán este lunes 24 de noviembre por parte de la directiva. Será el cuarto torneo internacional en el que Pérez tenga actividad, habiendo jugado en todos los torneos desde el 2013, cuando tenía 23 años y aún no había sido elegido para el primero de sus ahora nueve Juegos de Estrellas en la MLB.

En total, el capitán ha disputado ocho juegos del Clásico Mundial de Beisbol en su carrera y tiene una línea .346/.393/.808 con dos cuadrangulares y ocho remolcadas, números que espera superar para el siguiente año y con eso, poner a Venezuela entre los mejores del mundo.

Salvador Pérez anunció su intención de jugar con Team Venezuela en el World Baseball Classic 2026. uD83CuDDFBuD83CuDDEA pic.twitter.com/q79PHJIiZk — MLB Español (@mlbespanol) November 24, 2025

Cabe destacar que a principios de este año, el manager de Venezuela, Omar López, señaló a Salvador y al segunda base José Altuve como los líderes del club del próximo año que intentará colgarse una medalla por primera vez desde que el país terminó en el tercer lugar en la ya alejada edición del 2009.

Ahora mismo, Salvador Pérez y José Altuve pueden servir como la guía o abanderados de nuestra selección nacional, los líderes dentro y fuera del terreno. Nuestra fortaleza será la profundidad del equipo; tendremos un gran cuerpo de pitcheo para este próximo Clásico Mundial de Béisbol", comentó.

Aunque Salvador podría ser el capitán, el manager tiene a su disposición una gran cantidad de excelentes receptores venezolanos para respaldarlo: Los hermanos William y Willson Contreras, Gabriel Moreno y Francisco Álvarez son solamente algunos de los caretas que potencialmente llegarían al club.

Salvador Perez has a history of showing up in big moments on the world stage!



He will captain Team Venezuela at the 2026 #WorldBaseballClassic uD83EuDEE1uD83CuDDFBuD83CuDDEA pic.twitter.com/fnEitulute — World Baseball Classic (@WBCBaseball) November 24, 2025

En el pasado torneo, de no ser por aquel grand slam de Trea Turner, Venezuela probablemente hubiese alcanzado las semifinales. Uno de los grandes responsables de haber llevado tan lejos a Venezuela fue precisamente su receptor, Salvador Pérez, quien dejó números de .429/.467/.929 con un jonrón, cuatro dobles y seis carreras impulsadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui