La defensa y la llegada de Quinnen Williams contribuyen al despertar de los Cowboys

Texas, Estados Unidos.- A pesar de participar en los tres touchdowns que permitieron una espectacular remontada de 21 puntos de los Dallas Cowboys para obtener una victoria sobre el campeón defensor y rival de la NFC Este, los Philadelphia Eagles, Dak Prescott reconoce qué fue lo que en verdad posibilitó esta hazaña.

Durante la rueda de prensa de este lunes, una semana antes de un encuentro de Acción de Gracias el jueves contra Kansas City (6-5), el otro equipo de la Super Bowl de la temporada pasada, el mariscal de campo estrella sabía muy bien lo que tenía que responder.

"Defensa, defensa, defensa, defensa", dijo Prescott después de batir el récord del club de yardas por pase de Tony Romo en la victoria por 24-21 sobre los Eagles el domingo. "No habríamos ganado este partido sin las oportunidades que nos dieron una y otra vez."

Nadie hubiera imaginado que Prescott diría esto hace un mes, después de que los Cowboys (5-5-1) permitieran que una ofensiva mediocre de Denver, anotara seis touchdowns en un lapso de siete posesiones completas durante la victoria de los Broncos por 44-22 y terminara esa semana en el puesto 32 en defensa contra el pase y en el 31 en defensa de anotación y defensa total.

La defensa hizo muy bien su trabajo ante los Eagles

Sin embargo, las cosas han cambiado significativamente desde entonces. Los Cowboys utilizaron una de las dos selecciones de primera ronda del draft adquiridas en el traspaso que envió al estelar ala defensivo Micah Parsons a los Green Bay Packers una semana antes de la temporada para conseguir al destacado tackle defensivo Quinnen Williams de los New York Jets en la fecha límite de traspasos.

Tras la llegada de Williams, Dallas tiene un récord de 2-0, empezando con la victoria de la semana pasada por 33-16 sobre Las Vegas, en la que los Cowboys lograron sus mejores marcas de la temporada permitiendo solo 236 yardas y limitando a los Las Vegas Raiders a un 25 por ciento de conversión en tercer down.

Williams cayó como anillo al dedo

"Estamos cogiendo ritmo y todo está encajando", dijo Williams. "No puedo salir ahí fuera y hacerlo todo solo. Nadie puede. Solo creo que todos estamos uniendo nuestras cabezas y ejecutando como uno solo."

Por su parte, Odighizuwa, quien logró el sack en tercer down de Jalen Hurts que dio a los Cowboys la oportunidad de avanzar para el gol de campo que terminó el partido, dirá que tiene más espacio para moverse con Williams por ahí.

Odighizuwa y Clowney son pilares de la defensa

"El ataque ha estado en marcha todo el año", dijo Odighizuwa. "Así que sabemos que solo con conseguir algunas paradas, devolverles el balón, darles tantas oportunidades como puedan para anotar, van a hacer el trabajo. Poder hacer eso y tener una victoria complementaria así, especialmente en una remontada así, siento que habla de nuestro estilo de juego y de nuestro carácter. Vamos a pelear, scratch, claw, cada jugada, hasta que todo termine."

