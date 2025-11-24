Leonys Martin repite como el Jugador de la Semana de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Los Mochis, Sinaloa.- La nación verde firmó una gran actuación en la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) al terminar en la segunda posición, a tan solo dos juegos de los Yaquis de Ciudad Obregón que terminaron en la cima.

El gran presente de los Cañeros se vio reflejado principalmente en la ofensiva, teniendo a Leonys Martin como su figura, e inclusive el cañonero sigue mostrando su poder con el madero y, por segunda vez en la temporada, se lleva el Premio a Jugador de la Semana.

El cubano bateó para .320, registrando tres cuadrangulares, produciendo 11 carreras, siendo el mejor en los dos últimos departamentos de la semana pasada, siendo clave para que los esmeraldas tuvieran un rol protagonista en la tabla.

Martín actualmente es el líder de jonrones en lo que va de temporada, sumando ocho metrallazos de vuelta entera, además de sumar 20 remolcadas, teniendo un promedio de bateo de .267, cifras que lo colocan como uno de los mejores refuerzos de la temporada.

Leonys está viviendo su primera campaña en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, jugando anteriormente en invierno en la Liga Dominicana y en la Liga Venezolana, siendo esta su mejor actuación en la pelota invernal, convirtiéndose ya en un referente de la afición de Los Mochis.

Otros candidatos a Jugador de la Semana 6

Un experimentado conocido del certamen, Jesse Castillo, de los Jaguares de Nayarit, igualmente tuvo una última semana de la primera vuelta bastante destacada, al registrar un jonrón, seis carreras producidas y un porcentaje de bateo de .273, frente a los duelos que tuvo ante Charros de Jalisco y Cañeros de Los Mochis.

Mientras que Yadir Drake, de los Águilas de Mexicali, cerró la primera mitad bastante encendido, con seis producidas y un porcentaje de .364 ante los lanzadores de Tucson y Tomateros de Culiacán. Cabe resaltar que Nick Williams, de Venados de Mazatlán, también levantó la mano para llevarse la distinción, pues pegó dos cuadrangulares, remolcó cuatro carreras y puso sus números en .429.

Fuente: Tribuna del Yaqui