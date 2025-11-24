Liguilla 2025: Se definen fechas, horarios y cruces para los cuartos de final del Apertura 2025

Ciudad de México.- Tras una emocionante ronda de Play-in del Apertura 2025, quedaron definidos los ocho equipos que se disputarán los cuartos de final en la Liguilla, así como las fechas y horarios donde comenzará el camino para los clubes que buscan un nuevo título. El último invitado fue Bravos de Juárez, quienes eliminaron al Pachuca en la última ronda del repechaje y se clasificaron en el octavo lugar.

Los Bravos de Juárez tendrán que medirse contra los Diablos del Toluca, siendo el único cruce entre ellos en una fase eliminatoria en el repechaje del Apertura 2022, donde los mexiquenses se quedaron con el triunfo. Por la tabla, la ronda se abrirá en el Estadio Olímpico Benito Juárez, casa de los Bravos, el miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas (horario CDMX). El partido de regreso será en el Estadio Nemesio Diez, el sábado 29 de noviembre, a las 19:05 horas.

Tigres de la UANL vs. Xolos de Tijuana

Los Tigres finalizaron en segunda posición del Apertura 2025, por lo que les tocará enfrentarse a los Xolos, quienes consiguieron su boleto a través del repechaje; estas dos escuadras solo se han enfrentado en una ocasión dentro de las Liguillas, con resultado a favor de los regios. Se midieron en las semifinales del Clausura 2017, donde los Tigres eliminaron al Tijuana, que era el primer lugar del torneo.

El partido de ida será en tierras fronterizas, pues se celebrará en el Estadio Caliente, el miércoles 26 de noviembre a las 23:00 horas (horario CDMX). El Estadio Universitario de la UANL recibirá la vuelta durante el sábado, 29 de noviembre a las 21:10 horas (horario CDMX).

Cruz Azul vs. Chivas del Guadalajara

Estas dos escuadras serán las protagonistas de la tercera llave en los cuartos de final, ya que 'La Máquina' finalizó en la tercera posición, mientras que los jaliscienses fueron sextos, el último lugar que otorgaba el acceso directo a la Liguilla. Desde que se juegan torneos cortos, se han enfrentado en tres ocasiones durante fases finales con dos triunfos para el 'Rebaño Sagrado'.

El compromiso de ida será en el Estadio Akron, el próximo jueves 27 de noviembre a las 20:00 horas (horario CDMX). El Azul tendrá que usar el Estadio Olímpico Universitario como sede alterna para la vuelta, el próximo domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas.

Águilas del América vs. Rayados de Monterrey

Por posiciones de la tabla, será el partido más nivelado de todos los cuartos de final, enfrentando al cuarto y quinto lugar, además de que son una de las rivalidades más llamativas en los últimos años. En los siete duelos que han protagonizado en Liguilla, el Monterrey mantiene una supremacía, pues ha ganado cuatro duelos, aunque el América presume haberles ganado una final.

El partido de ida será el miércoles 26 de noviembre en el Estadio BBVA a las 21:00 y el Ciudad de los Deportes recibirá el compromiso de vuelta durante el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas (horario CDMX).

