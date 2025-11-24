Lionel Messi lleva al Inter de Miami a la primer final de conferencia de la MLS en su historia

Ciudad de México.- Con 38 años, Lionel Messi sigue demostrando que es un factor en cada partido para el Inter de Miami, que vive en la actualidad el mejor momento en su corta historia. El astro argentino anotó un gol y firmó tres asistencias para que 'Las Garzas' vencieran al Cincinnati FC y clasificaran por primera ocasión a la final de la Conferencia Este de la MLS.

Sin margen de error, Messi salió al terreno de juego en búsqueda de la victoria para seguir en el camino a lo que podría ser el primer título del club; en caso de la eliminación, será el fin de las carreras de Sergio Busquets y Jordi Alba, sus excompañeros del Barcelona que anunciaron su retiro hace un par de meses. El argentino fue el protagonista desde los primeros minutos y tuvo que ver en los cuatro tantos que anotó el Inter de Miami en un resultado histórico.

Messi generó un par de oportunidades, pero no fue hasta el minuto 19 cuando el argentino marcó la primera anotación de la noche luego de una gran jugada colectiva. La 'Pulga' recibió un centro de su compatriota, Mateo Silvetti, y de un cabezazo certero, envió el balón al fondo de las redes.

GOOOOL! Mateo Silvetti’s cross ?? Leo Messi’s header to open the score uD83EuDD29 pic.twitter.com/KVL9ugQWMQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

El uno por cero prevaleció por el resto de la primera mitad, aunque no reflejaba lo que sucedía en la cancha del TQL Stadium, casa del Cincinnati FC, pero en la segunda parte, se dio una lluvia de anotaciones que afirmó el resultado final. La segunda anotación para los visitantes cayó con la fórmula invertida al primer tanto, pues Messi le sirvió el centro al rosarino para que reventara la red con un fuerte disparo.

Tan solo cinco minutos después, el considerado 'mejor jugador del mundo' volvió a aparecer como asistente, ahora enviando un pase filtrado para dejar mano a mano a Tadeo Allende, que firmó el tres por cero y, con media hora por jugar, aseguró el pase a la siguiente ronda. De nueva cuenta, Lionel Messi se sacó una mágica jugada para volver a centrar a Allende, que estableció el cuatro por cero en el minuto 74.

MESSI ?? TADEO uD83EuDD1D pic.twitter.com/adBWWYOUGJ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

Con este resultado, el Inter de Miami aseguró su lugar en la final de la Conferencia Este de la MLS, donde se medirá contra el New York FC. Dicho compromiso será el próximo sábado, 29 de noviembre, a las 17:00 horas (horario CDMX) en el Chase Stadium.

Fuente: Tribuna del Yaqui