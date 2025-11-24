Los Rockies confirman a Warren Schaeffer como su manager para la campaña 2026

Denver, Colorado.- Los Colorado Rockies anunciaron el lunes que Warren Schaeffer será su manager para la temporada 2026 de MLB, después de que estuviera como interino tras el despido de Bud Black, el timonel con más victorias en la historia de la franquicia, en mayo, tras un inicio de 7-33. A pesar de ello, los Rockies terminaron la temporada con un balance de 43-119 y en última posición en la División Oeste de la Liga Nacional.

Tras el anuncio del club, Schaeffer dijo "Estoy increíblemente agradecido por la oportunidad de seguir liderando este equipo. Mi objetivo sigue siendo seguir construyendo una cultura fuerte y unificada basada en la rendición de cuentas, el trabajo duro y la confianza. Tenemos un grupo de chicos que se preocupan profundamente por competir de la manera correcta, y mi objetivo es seguir fortaleciendo esas relaciones mientras lidero un equipo que nuestros aficionados puedan abrazar y del que puedan sentirse orgullosos".

Schaeffer, fe 40 años y quien ha sido miembro de la organización de los Rockies durante más de una década, se convierte en el octavo entrenador a tiempo completo en la historia del club.

Schaeffer tendrá el cargo a tiempo completo

"Estamos seguros de que Warren es la persona adecuada para liderar nuestro equipo de cara al futuro", dijo Paul DePodesta, presidente de Operaciones de Beisbol de los Rockies. "Ha establecido relaciones sólidas con nuestros jugadores, entiende la cultura de esta franquicia y encarna la energía y ética de trabajo que queremos dentro y fuera del campo."

Black no pudo hacer mucho con el equipo

Bud Black tuvo éxito inicialmente con Colorado cuando llevó a los Rockies a dos apariciones consecutivas en playoffs en 2017 y 2018. Sin embargo, no han tenido una campaña ganadora desde entonces. El contrato de Black estaba a punto de expirar tras la temporada. Firmó una prórroga de un año en octubre. Black tuvo un balance de 544-690 en nueve temporadas mientras llevaba el uniforme morada de Colorado.

Fuente: Tribuna del Yaqui