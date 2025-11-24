McLaren rompe el silencio tras la descalificación en el GP de Las Vegas con disculpas a Norris y Piastri

Ciudad de México.- Tras la sorpresiva descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri durante el Gran Premio de Las Vegas, la escudería de McLaren rompió el silencio y emitió un comunicado explicando lo sucedido y, de paso, pidieron disculpas a sus pilotos. Dicha penalidad pone en riesgo el Campeonato de Pilotos, pues le permitió un gran recorte del déficit a Max Verstappen, que ahora se encuentra a 24 unidades.

Lando Norris arrancó desde la pole position en el GP de Las Vegas, aunque en la primera curva le fue arrebatada por Verstappen, que dominó el resto del compromiso. Ya en la revisión técnica por parte de la FIA, se determinó que una de las piezas en el fondo plano de ambos monoplazas no cumplía con el grosor especificado en la normativa, por lo que fueron descalificados de la carrera, sin poder colectar puntos durante el fin de semana.

#Deportes | Lando Norris y Oscar Piastri son DESCALIFICADOS del GP de Las Vegas por componentes fuera de reglamento uD83CuDFCE?uD83DuDEABhttps://t.co/u8cFKPJ9HY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

Tras esta decisión por parte de la FIA, Andrea Stella, director principal de la escudería inglesa, rompió el silencio y salió a aclarar lo sucedido durante la ronda 22 de la temporada de la F1. El italiano comentó que el desgaste excesivo de los 'tablones' fue la causa de la descalificación, pero que el organismo rector comprobó que el equipo no tuvo la intención de cometer dicha infracción y todo se debió a un comportamiento inusual por parte del MCL39.

Ambos autos experimentaron niveles inesperados y elevados de 'porpoising' que no se habían visto en las sesiones de práctica; se nos declaró infringido el Artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico, que exige un espesor mínimo de derrape de 9 mm. La infracción no fue intencional, no hubo un intento deliberado de eludir las regulaciones".

Así mismo, la escudería aprovechó el estatuto publicado en sus redes sociales y en su portal oficial para pedirle disculpas a Lando Norris y Oscar Piastri, pues una carrera sin colectar puntos puede ser crucial en sus aspiraciones para conseguir el Campeonato de Pilotos. "Si bien este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos totalmente concentrados en las dos últimas carreras de la temporada".

Team Statement following the Las Vegas Grand Prix.#McLaren | #LasVegasGP uD83CuDFB2 — McLaren (@McLarenF1) November 23, 2025

Con solo 24 unidades de diferencia entre Norris, Piastri y Verstappen, la Fórmula 1 se trasladará hasta Medio Oriente para disputar las últimas dos carreras de la temporada. El domingo, 30 de noviembre, se celebrará el GP de Qatar y el 7 de diciembre cerrará la campaña con el GP de Abu Dabi.

Fuente: Tribuna del Yaqui