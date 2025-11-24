Orlando Lara de los Yaquis de Obregón es el Pitcher de la Semana en la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Mejor no podía iniciar la semana para el club Yaquis de Ciudad Obregón, no solo por haber obtenido los 10 puntos que se le acreditan al mejor equipo de la primera vuelta en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), sino también por el llamado que recibió uno de sus estelares jugadores.

Este lunes, la LAMP dio a conocer los reconocimientos a lo mejor de la última semana de actividades en el circuito invernal, y dentro de ellos resalta el nombre del serpentinero zurdo de la Tribu cajemense, Orlando Lara quien resultó el Pitcher de la Semana, después de la gran actuación que brindó en par de juegos.

El zurdo tuvo una gran semana

El lanzador de brazo equipo de Yaquis tuvo dos salidas de calidad frente a los Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, respectivamente, ante quienes tiró un total de 12.0 capítulos, permitiendo únicamente 1 carrera, recetando 3 ponches, teniendo 0.75 de efectividad en la semana.

Con esta actuación, Lara quien cuenta con 16 temporadas en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, jugando para Mayos de Navojoa, Algodoneros de Guasave, Charros de Jalisco y Yaquis de Obregón, mejoró su efectividad a 2.54.

A pesar de irse sin decisión en ambos encuentros, el oriundo de Cosamaloapan, Veracruz, tiene marca de 4-0 en lo que va de campaña, siendo una pieza clave en la rotación de los cajemenses. Lara podría lanzar el fin de semana, cuando Yaquis se midan en casa al Tucson Baseball Team.

Lara no conoce la derrota en la campaña

Todo esto contribuyó al gran paso que lleva la Tribu sonorense en la campaña, paso que espera repetir en la segunda vuelta que arranca el martes, cuando Obregón reciba en casa a los Naranjeros de Hermosillo en el llamado 'Clásico de Sonora'.

Los otros candidatos al nombramiento del Pitcher de la Semana fueron el lanzador de los Águilas de Mexicali, CJ Van Eyk quien ganó un juego en el que tiró 6.2 entradas y recetó seis chocolates ante Tomateros de Culiacán.También Nolan Kingham de Venados de Mazatlán apareció en esta terna, después de su actuación de seis innings ante los Tomateros, ante quienes se apuntó la victoria con cinco ponches.

Fuente: Tribuna del Yaqui