Pep Guardiola se enfrenta a grave polémica; el entrenador del Manchester City 'pelea' con camarógrafo

Ciudad de México.- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se encuentra en medio de la polémica, pues luego de ser derrotado contra el Newcastle United, tuvo un incidente en el que agredió a un camarógrafo. El mítico estratega terminó molesto tras unos errores arbitrales y luego tuvo una discusión contra algunos jugadores rivales, lo cual fue captado de cerca por el operador que terminó siendo agredido.

En el marco de la jornada 12 de la Premier League, el City necesitaba la victoria para permanecer en la segunda posición y recortarle puntos al líder de la competencia, el Arsenal. Desde el inicio del compromiso, se divisó que sería un duelo de ida y vuelta, que permaneció sin anotaciones hasta la segunda mitad, cuando en el 63', apareció Harvey Barnes; solo cinco minutos después cayó el empate con gol de Dias, aunque al 70', Barnes marcó el de la diferencia definitiva.

Luego del silbatazo final, Pep Guardiola se tornó 'irreconocible', pues molesto por unas decisiones arbitrales aparentemente erróneas, ingresó a la cancha del St. James' Park para debatir con los colegiados. El estratega sostuvo una férrea discusión con Samuel Barrott, árbitro central, y después se enfrascó en un acalorado debate con Bruno Guimaraes, futbolista del equipo rival.

Fue luego de eso cuando arremetió contra el camarógrafo, que grabó de cerca las discusiones del creador del 'tiki-taka'; en cierto punto, Guardiola se dirigió con el operador del dispositivo, a quien le arrebató los auriculares y le comenzó a recriminar el seguirlo de cerca. Tras esto, Pep se dirigió hacia los vestidores para después despotricar contra el desempeño arbitral en la conferencia de prensa posterior.

Guardiola pide disculpas

En la previa del duelo entre el Manchester City y el Bayer Leverkusen de la Champions League, el estratega ibérico declaró que luego del incidente, buscó al camarógrafo para pedirle disculpas y aceptó que cometió un gran error. "Pedí disculpas. Sentí vergüenza cuando lo vi y no me gustó. Me disculpé con el camarógrafo un segundo después".

Posteriormente, aclaró que se dejó llevar por el enojo, pues estaba defendiendo a su equipo de lo que sentía que fueron varios errores arbitrales que le terminaron afectando en el resultado y, por consecuencia, sus aspiraciones para quedarse con el campeonato de la Premier League.

