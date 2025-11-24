Por primera vez en siete años, 'Canelo' sale de la lista de los mejores libra por libra del mundo

California, Estados Unidos.- Siete años tuvieron que pasar para que el boxeador Saúl Álvarez saliera de la lista de los mejores del mundo, pues este lunes 24 de noviembre, el portal Ring Magazine no agregó al 'Canelo' entre los mejores libra por libra de la actualidad.

El puesto número uno le corresponde inclusive al culpable de sacar al tapatío de ese listado, Terence Crawford, quien en septiembre le pasó por encima al mexicano, a pesar de que el norteamericano tuvo que subir dos divisiones, para así arrebatarle todos los campeonatos mundiales de las 168 libras.

For the first time in seven years, Canelo Alvarez is not ranked in The Ring's pound-for-pound Top-10.



Canelo previously sat outside the Top-10 after testing positive for the banned substance clenbuterol in 2018. pic.twitter.com/S2ow7gas6e — Ring Magazine (@ringmagazine) November 25, 2025

En segundo lugar aparece Oleksandr Usyk, que, al igual que el 'Bud', ya sabe lo que es ser campeón indiscutido; el ucraniano es el rey de los pesos completos; en su último combate fulminó en cinco episodios a Daniel Dubous, mientras que el año pasado terminó con la hegemonía de Tyson Fury.

Mientras que Naoya Inoue cierra el podio de los mejores libra por libra del mundo. El nipón se mantiene invicto como profesional con una marca de 31 victorias y 27 nocauts; además, es campeón mundial en cuatro categorías diferentes. Este año ha salido con la mano en alto ante Ye Joon Kim, Ramon Cardenas y Murodjon Akhmadaliev. Será el 27 de diciembre cuando el 'Monstruo' cierre capítulo en este 2025 cuando se mida en Japón ante el invicto mexicano 'Rey' Picasso.

En el cuarto lugar del ranking aparece 'Bam' Rodríguez, el mismo que este fin de semana noqueó al entonces invicto y campeón mundial argentino Fernando 'Puma' Martínez. A su vez, otro viejo conocido de 'Canelo' Álvarez, Dmitry Bivol, se ubica en la quinta posición.

uD83DuDCCB The Ring’s latest pound-for-pound rankings:



??Devin Haney officially re-enters the top 10, while Ring super-flyweight champion Jesse 'Bam' Rodriguez rises to No. 4 uD83DuDCA5



Who do you think should be higher or lower ? pic.twitter.com/6iqd9UXO4s — Ring Magazine (@ringmagazine) November 24, 2025

El noqueador Artur Beterbiev ocupa el sexto lugar; la sensación japonesa Junto Nakatani le sigue en la lista; Shakur Stevenson es el ocho, mientras que David Benavidez y Devin Haney cierran el top de la prestigiosa marca de boxeo Ring Magazine.

Los 10 mejores libra por libra

1. Terence Crawford.

2. Oleksandr Usyk.

3. Naoya Inoue.

4. Bam Rodríguez.

5. Dmitry Bivol.

6. Artur Beterbiev.

7. Junto Nakatani.

8. Shakur Stevenson.

9. David Benavidez.

10. Devin Haney.

Fuente: Tribuna del Yaqui