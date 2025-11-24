Portugal vence a Brasil en penales; se enfrentará a Austria en la final de la Copa del Mundo sub-17

Ciudad de México.- Luego de un mes intenso de competencia, se definieron los dos combinados que se jugarán la final de la Copa del Mundo sub-17, siendo uno de ellos una verdadera sorpresa tras eliminar a un favorito. La Selección de Portugal consiguió la clasificación tras vencer en penales a Brasil y se enfrentará a Austria, que se metió a la final luego de vencer con categoría a la Selección de Italia.

Los austriacos fueron los primeros en clasificarse a la última ronda, disputando las semifinales ante los italianos; la 'Azurra' saltó a la cancha decidida y en los primeros minutos estuvieron a nada de marcar en un par de ocasiones, aunque no terminaron por concretar las oportunidades. Pese a eso, Italia no cesó en sus ataques contra la mejor defensa del certamen, que hizo valer el mote ante las embestidas italianas.

Las amenazas fueron un balde de agua fría para Austria, que después de encontrarse bajo ataque comenzó a tomar posesión del balón, pero no fue hasta la segunda mitad que comenzaron a mover las redes. Poco antes de la hora de partido, Moser anotó el primer gol de la jornada y luego, en el tiempo agregado, marcó el doblete que los impulsa a su primera final en la categoría.

Portugal doblega a Brasil

En la segunda semifinal del certamen, se enfrentaban Portugal y Brasil, un duelo que arrastra una gran rivalidad en las canchas, así como en el ámbito social. Este partido enfrentaba a los dos mayores anotadores del torneo, pues por los lusitanos estaba Anisio Cabral, autor de seis tantos, mientras que por los sudamericanos estaba Dell, que lleva cinco anotaciones.

Brasil optó por una táctica de juego que se basaba en su defensa y cedieron la iniciativa a los portugueses que, desde los primeros minutos, tuvieron oportunidades claras, pero no las pudieron fructificar, finalizando el compromiso con marcador de cero por cero. En la tanda de penales, los dos combinados marcaron sus primeros cuatro disparos, teniendo que recurrir a los lanzamientos decisivos, donde un fallo de Ângelo Cándido firmó la eliminación de los brasileños.

Portugal are through to the Final uD83CuDDF5uD83CuDDF9#U17WC pic.twitter.com/W5i8UxIzp7 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2025

La final de la Copa del Mundo sub-17 se disputará entre Portugal y Austria este próximo jueves, 27 de noviembre, en el Estadio Internacional Khalifa, en Doha, Qatar.

