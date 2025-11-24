Scott Engler da la cara por los Venados de Mazatlán y es galardonado por la LAMP

Mazatlán, Sinaloa.- No cabe duda de que los Venados de Mazatlán fueron uno de los equipos que más decepcionaron en esta primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), al terminar en la penúltima posición y solamente 'embolsarse' cuatro puntos.

Pero no todo fue para el olvido por parte de los porteños, ya que este lunes 24 de noviembre, la LAMP nombró a Scott Engler como el Relevista de la Semana, tras su enorme actuación en las dos últimas series de la primera mitad del beisbol invernal.

El derecho vio acción en cuatro duelos, registrando una victoria, dos salvamentos en par de oportunidades, trabajando 5.0 entradas, sin permitir carrera, ponchando a 5 peloteros y permitiendo únicamente un solo imparable.

Cabe destacar que Engler fue anunciado como refuerzo de los Venados de Mazatlán el pasado 12 de noviembre y desde entonces no ha decepcionado en la lomita; al contrario, es uno de los mejores del roster, siendo clave en los triunfos de la semana pasada ante Tomateros de Culiacán y Yaquis de Obregón.

El flamante brazo de los del puerto de Sinaloa está jugando por primera vez en la Liga Arco Mexicana de Pacífico y buscará en la segunda vuelta encaminar a los mazatlecos en la pelea por los playoffs, aunque la tarea luce complicada, ya que deben quedar en el primer lugar de la tabla.

Otros candidatos a relevista de la semana 6

Samuel Zazueta, de los Yaquis de Ciudad Obregón, también tuvo un cierre memorable, pues en cuatro entradas de trabajo que totalizó en los duelos ante Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, no permitió carrera y recetó tres 'chocolates'. Por su parte, Guadalupe Chávez, de los Cañeros de Los Mochis, en las dos últimas series de la primera vuelta accionó en cinco entradas y un tercio, no le hicieron carreras y abanicó a seis peloteros.

Ganadores Relevista de la Semana Temporada 2025-2026

Semana 1: Chase Jessee (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 2: Matt Foster (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 3: Efraín Contreras (Yaquis de Obregón)

Semana 4: Garret Alexander (Tucson Baseball Team)

Semana 5: Jesús Cruz (Águilas de Mexicali)

