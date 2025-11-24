Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico: Así se repartieron los puntos en la primera vuelta

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de 39 días desde las jornadas inaugurales, finalizó la primera vuelta de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y con ello, se repartieron los puntos a los 10 equipos que conforman el circuito. A falta de media temporada aún, Yaquis de Obregón tiene prácticamente asegurado su lugar en la postemporada del 2026 al haber finalizado en la primera posición.

La novena cajemense se recuperó tras un inicio complicado y lideró el standing en las últimas tres semanas, concretándose como el equipo más constante en toda la primera mitad de la campaña. 'La Tribu' alcanzó las 22 victorias y solo 13 derrotas, con lo que se colocan a medio camino de empatar el récord de más triunfos en una sola temporada (44), y se llevan los 10 puntos de la clasificación.

Cañeros de Los Mochis se llevó la segunda posición y, pese a que siguió de cerca a la novena cajemense, no pudo alcanzarla y finalizó a un juego de diferencia de la cima; los sinaloenses quedaron con marca de 21 triunfos y 14 derrotas, llevándose nueve unidades.

El siguiente peldaño estuvo peleado por tres equipos que quedaron empatados con la misma marca (20-15), pero por criterios de desempate, finalizaron en el siguiente orden: Jaguares de Nayarit se metió a la tercera posición en su primera temporada, quedándose con ocho puntos; Naranjeros de Hermosillo se anotan siete unidades por su cuarto lugar y Charros de Jalisco se quedó con el quinto puesto, por lo que ganan seis puntos.

Para los siguientes dos lugares también hubo un empate entre Águilas de Mexicali y Tomateros de Culiacán, con marca de 18-17; el dominio deja mejor posicionados a los de la frontera, que se quedan con la sexta posición y los 5.5 puntos subsecuentes. La novena culichi cayó hasta la séptima posición, por lo que se anotaron cinco unidades.

El Tucson Baseball Team se libró por medio juego de las últimas posiciones, pues con las 13 victorias y 22 descalabros se llevaron el octavo lugar y sus 4.5 puntos. Los Venados de Mazatlán salieron del sótano en la última jornada, quedándose con cuatro puntos, y Algodoneros de Guasave se llevaron el puesto 10 y solo 3.5 puntos.

Fuente: Tribuna del Yaqui