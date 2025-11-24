Tigres UANL vs Xolos de Tijuana; horarios y canales para ver EN VIVO la ida en los cuartos de final

Tijuana, Baja California.- El próximo miércoles, 26 de noviembre, darán inicio los cuartos de final en la Liguilla del Apertura 2025 y uno de los duelos será el que enfrente a los Tigres UANL contra los Xolos de Tijuana en el partido de ida. En la llave, primero se disputará el compromiso en tierras bajacalifornianas para cerrar la serie en la casa de los felinos durante el próximo fin de semana.

El equipo regiomontano consiguió la clasificación al finalizar el Apertura 2025 en la segunda posición tras haber ganado 10 compromisos, con seis empates y solo una derrota en las 17 jornadas disputadas, quedando a solo una unidad de empatar al líder, el Toluca. Así mismo, ligan 13 compromisos oficiales sin derrota, ya que su descalabro más reciente fue a mediados de agosto, cuando fueron vencidos por Águilas del América.

Por su parte, los Xolos finalizaron el certamen en la séptima posición, pero ese peldaño no les otorgó el acceso directo a la Liguilla, por lo que tuvieron que disputar el Play-in contra los Bravos de Juárez. En el repechaje, el 'Xolaje' venció al Juárez con marcador de tres goles por uno; la estrella del encuentro fue Gilberto Mora, que le dio la ventaja a su equipo cobrando un penal a la 'Panenka', causando revuelo internacional.

uD83DuDEA8 ¡GOOOOOOOL DE MORITA!



¡Chulada de cobro, Gilberto Mora lo cobró a lo Panenka, con el sello de Loco Abreu!



uD83DuDC15@Xolos 2-1 @fcjuarezoficial uD83DuDC0EuD83DuDC9A



uD83CuDDF2uD83CuDDFD #LigaMX #PlayIn pic.twitter.com/O1xAEvVYng — FOX (@somos_FOX) November 21, 2025

En su respectivo duelo del torneo, se midieron en la jornada 15 en la cancha del Estadio Universitario de la UANL, donde los locales se llevaron la victoria con marcador de dos goles por cero. Ese día, marcó la primera anotación el francés, André Pierre-Gignac y fue respaldado por un segundo tanto de Ángel Correa.

#Deportes | Tigres vence a los Xolos de Tijuana; André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán se visten de héroes ?https://t.co/653ppraiFF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Horarios para el Tigres UANL vs Xolos de Tijuana/ Ida Cuartos de Final

Estadio: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Fecha: Miércoles, 26 de noviembre

Horario: 23:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox Sports/Caliente TV

Entre Xolos y Tigres solo existe un antecedente en Liguilla, siendo el mismo en las semifinales del Clausura 2017, cuando los fronterizos venían de ser líderes del certamen. Pese a eso, los Tigres sorprendieron a sus rivales y consiguieron la clasificación con una goleada de cuatro goles por cero en el marcador global, consiguiendo su ingreso a la final, que terminaron perdiendo ante Chivas del Guadalajara.

Fuente: Tribuna del Yaqui