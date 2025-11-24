¿Vinicius Junior abandona al Real Madrid? El brasileño habría frenado de golpe la renovación de contrato

Ciudad de México.- Un nuevo golpe llegó para el Real Madrid, el cual podría terminar de romper un vestidor ya de por sí maltratado, pues diversos medios han indicado que Vinicius Junior ya planea su salida del conjunto 'merengue'. Los rumores plantearon que el brasileño habría frenado las negociaciones en su renovación de contrato y piensa buscar a un nuevo equipo cuando expire su acuerdo.

Estos rumores llegan en el peor momento posible para la institución blanca, que atraviesa uno de sus peores momentos deportivos de los últimos meses; el Real Madrid liga tres compromisos sin victoria, incluyendo la caída por la mínima ante el Liverpool en la Champions League. Así mismo, en LaLiga permanece en la primera posición, aunque en sus últimos compromisos han conseguido un empate con sabor a derrota contra el Rayo Vallecano y el Elche.

#Deportes | Real Madrid queda cerca del desastre; Jude Bellingham marca de último minuto para empatar al Elche ?https://t.co/uKpn8izK13 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

Los rumores se fundamentan en un artículo publicado en el portal The Athletic, quien asegura que el entorno del jugador les confirmó sobre la drástica decisión tomada por Vinicius. El reporte indica que el delantero optó por frenar todas las negociaciones sobre su renovación de contrato, luego de las recientes polémicas que ha enfrentado dentro del club.

El punto de inflexión fue durante el Derby Español, donde el Real Madrid se impuso con categoría ante el Barcelona, pero el incidente entre su delantero y entrenador dejó una mala impresión en el deporte internacional. Xabi Alonso sustituyó al amazónico en la segunda mitad, lo que molestó al delantero, que le reclamó una vez salió del campo y de inmediato se marchó a los vestidores del Santiago Bernabéu.

#Deportes | Vinicius Jr. rompe el silencio; el brasileño habla sobre su 'berrinche' en el Real Madrid vs Barcelona ?uD83DuDE33https://t.co/84qg2QqfxT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

Pese a que en los días posteriores corrió el rumor sobre que Vinicius y Alonso habían arreglado las diferencias, este nuevo reporte habría descartado dicho hecho. El mismo portal comentó que tanto el estratega como la directiva ya fueron notificadas sobre la decisión del delantero brasileño, quienes ya se encuentran trabajando en el caso.

Vincius Junior ha comentado que no está de acuerdo con el poco protagonismo que ha tenido en este ciclo, pues pasó de ser una pieza inamovible bajo el mando de Carlo Ancelotti a ser una constante banca con Xabi Alonso. El delantero finalizará su contrato hasta verano del 2027 y lo reportado señaló que estaría dispuesto para retomar las negociaciones, siempre y cuando comience a "sentirse valorado" dentro del Real Madrid.

uD83DuDEA8uD835uDDE0uD835uDDD4uD835uDDDDuD835uDDE2uD835uDDE5 uD835uDDD5uD835uDDE5uD835uDDD8uD835uDDD4uD835uDDDEuD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDDA: Vinicius Junior has informed Florentino Pérez that he does not want to renew his contract with Real Madrid while his relationship with Xabi Alonso is damaged.



— @MarioCortegana pic.twitter.com/wQXtNwwjHA — The Touchline | uD835uDC13 (@TouchlineX) November 24, 2025

